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الجمعية العراقية لحقوق الانسان تشارك الشعب العراقي مظاهراته في ساحة التحرير

شارك سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد تظاهرات الشعب العراقي في ساحة Image previewالتحرير بالعاصمة بغداد دعما ً لمطالب المتظاهرين الذين قدموا ملحمة وطنية خالصة من خلال تظاهراتهم السلمية وادائهم الشجاع.

حيث احتشد الالاف من الشباب والشابات وبقية الفئات العمرية ليشكلوا لوحة ً جميلة ً بجمال الوطن رافعين الاعلام العراقية ومرددين الاهازيج الشعبية والشعارات التي تندد بالفاسدين وتطالب بمحاكمتهم واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة، والغاء كافة الامتيازات التي تتمتع بها الرئاسات الثلاثة، والغاء كافة الدرجات الخاصة، وايجاد فرص العمل، وحل البرلمان، واجراء الانتخابات وغيرها من المطاليب المشروعة.

هذا وتجول سكرتير الجمعية في اماكن متفرقة من ساحة التحرير، والتقى العديد من المواطنين وممثلي المنظمات المدنية مطلعا ً على حقيقة ما يجري في ارض الواقع، وقد وثق كيفية تعرض المتظاهرين الى القنابل المسيلة للدموع والتي ادت الى اصابات مباشرة وخطرة.

هذا وستقوم الجمعية العراقية لحقوق الانسان بإصدار تقريرا ً عن تظاهرات شهر تشرين وثقت فيه العديد من الانتهاكات والتجاوزات على المتظاهرين.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

2/تشرين الثاني/2019

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