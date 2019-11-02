الحسين (ع) تحت نصب الحرية
مشهد من مسرحية لم تكتمل بعد
د. عبد الكريم السوداني
( في ساحة التحرير, قريبا من نصب الحرية , احد المتظاهرين يتحدث مع نفسه .)
· ليس حلما , ليس كما راه الاخرون , رايته بعيني واقفا هنا تحت نصب الحرية .
ها سيدي .. سيدي
توقف لساني وتجمدت عيناي , صرت انظر اليه وهو يستعرض جموع المعتصمين في ساحة التحرير , وضع يده الكريمة على وجهه وكأنه يمسح غبار الطف , ظل ماسكا لحيته البيضاء , لم يلتفت لي , ولكني سمعته يقول
· كل هؤلاء مظلومون ؟
· وهناك اضعافهم ياسيدي.
· جميعهم خرج للوقوف بوجه الظالم ؟
· ليست المره الاولى ياسيدي , ولكن هذه المره ليست كسابقاتها.
· الايخافون الموت ؟
· بل يتسابقون أليه .
· يقيمون الصلاة ؟
· ليس جميعهم ..ولكنهم يعرفون الله ياسيدي.
· شعارهم ؟
· هيهات منا الذلة .
· شعار الطف .
· روحي فداك سيدي , من عرف الله اقتدى بك .
· ومطلبهم ؟
· يريدون وطن .
· وهل هناك اجمل من العراق ؟
· ولكنهم سرقوه ياسيدي , سرقوا كل شئ فيه .
· والحرية ؟
· ها هم يدافعون عنها , ويقدمون القرابين من اجلها .
· حمدا وشكرا لله ,الان سيقضى على يزيد .
· ولكن يزيدا قد مات ياسيدي .
· لم يمت بعد , موجود في كل زمان .
· يزيد .. في كل زمان !؟
· ومعه عمر ابن سعد وشمر وحرمله .
· واين هم الان ؟
· في كل مكان مكان .
(اخذ يؤشر بيده الكريمه بجميع الاتجاهات)
هنا , وهنا , وهنا , وهناك في الجانب الاخر من جسر الجمهورية .
· انت تعر ف اسم هذا الجسر ياسيدي ؟
· وكل جسر وكل مكان تسقط عليه دماءً زكية من اجل الحرية .
· واين هم اصحابك ياسيدي ؟
· اصحابي في كل مكان .
(اخذ يؤشر بيده الكريمة بجميع الاتجاهات )
هناك , وهناك , وهناك , وهنا .
· هنا ياسيدي !؟
· الا تراهم ؟
· اين هم ياسيدي ؟
· هذا حبيب.
· هذا حجي محمد.
· وهذا برير.
· هذا ادهم .
· وهذا زهير .
· انه صديقي شجاع .
· وذاك عابس.
· الكل يعرفه , علاوي.
· انظر سويد .
· هذا غسان .
· عمر وعمير .
· عمر وصفاء .
· وهذا جابر.
· هذا جبار .
· لافرق .
· كيف ياسيدي ؟
· انظر هناك , انه ابو الحتوف.
· ياألهي لا ارى شي غير ابو التك تك.
· جميعهم هنا في ساحة التحرير .
· ماذا يفعلون ياسيدي ؟
· يكفي تواجدهم تحت نصب الحرية .
· انت تعرف نصب الحرية يا سيدي ؟
· ان كان لي عزاء عندكم , اقيموه تحت نصب الحرية .