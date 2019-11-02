الحشد الشعبي يحذر من العناصر الدخيلة بالتظاهرات العراقية ويدعو الى استمرارها

حذر الحشد الشعبي يوم الجمعة مما اسماه “ارادات اجنبية” و “عناصر دخيلة” تتربص بالعراق، فيما اعلن تأييده للتظاهرات بالبلاد، دعا الى استمرارها”.

وذكر بيان صادر عن الحشد اليوم “ها نحن اليوم نقف معكم وقفة واحدة نطالب معكم بحقوقكم وندعم مطالبكم المشروعة ونكون معكم صفا واحد ونقف كالبنيان المرصوص لتحقيقها”.

واردف البيان “نراقب الاوضاع بكل حرص ودقة ونمتلك من المعلومات ما يؤكد ان هناك ارادات اجنبية وعناصر دخيلة واهواء سياسية تتربص بكم وبهذا الوطن وتريد ان تدفع به الى حافة الهاوية وأن تحدث الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى والخراب وبهذا يريدون ان يحرفوا مطالبكم ويشوهوا تظاهراتكم بالاعتداء والقتل او بالكلام والهتاف ضد مرجعيتكم الدينية والحشد الشعبي”٠

واضاف البيان انه “سنستمر في جبهات القتال وسواتر الشرف، صدورنا امام اعدائنا دفاعا عنكم وعن مقدساتنا ومرجعيتنا وانتم تستمرون في ساحات التظاهر تطالبون بحقوق هذا الوطن الجريح والشعب المظلوم، لا تسَمحوا لاي كان بان يعتدي على القوات الامنية او يتجاوز على الاملاك العامة او الخاصة، ولا تسمحوا لاي كان ان يتجاوز على مرجعيتكم او حشدكم، قفوا مع اخوتكم وامسكوا ظهرهم مثلما مسكوا هم السواتر وادفعوا عنهم الظلم مثلما دفعوا عنكم الشر”.

وتابع البيان “استمروا في تظاهراتكم وحافظوا على سلميتها ولا تسمحوا لراكبي الامواج باستغلالكم كونوا عند حسن ظن اخوانكم دافعوا عنهم كما يدافعون عنكم عندها حتما سننتصر وتنتصرون، كما كما هزمنا دواعش الارهاب سنهزم دواعش الفساد وسيكون وطننا افضل الاوطان”.