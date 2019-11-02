الزلم اللي شكت الكاع … جيل الثأر والغار

1

يقاتل كي يقف في الخط الأمامي وحين يحصل على مراده …

يزرع راية الصمود على الأبعاد الثورية ..

2

هم يحملون الرصاص وهم يحملون راية الدم …

هم الفاشيست الجدد وهم الجيل الجديد جيل الثأر والغار جيل ( نكلبها كلاب ) …

3

سور الضفائر الباسقة والأوشحة الشاهقة …

الحد الفاصل بين الفاشية والحرية ..

4

( الزلم اللي شكت الكاع ) …

غدا سيعشق أحرار العالم أحرار تشرين ..

5

يرسل الجلاد قربعة في تنك…

قف أنت أمام

الشموس والنخيل ..

5

سقط اللثام وسقطت الندبة الوقحة …

كواكب الملح تعانق ضي الكمر ..

5

ذولة مخابيل ويامن اندكوا

النهر الثالث راح يسحلكم سحل ..

6

العنترية …

جيناكم

اليوم دبجة ويا الدخان بالطبلة والربابة

باجر

زفة بالنطاق والعودة

7

شايل غدارة وترمي …

عمت عينك

يجيك الحار والنار ..

8

التانكي والتكتك …

حياج الله بت التحرير

انعل ابوكم لابو الجابكم ..

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ممول ثورة أكتوبر …

نعم أنا

اي اني

حرفي كلمتي وما بينهما قلمي

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هكذا هم الرفاق الحمر لا أجندة ولا خطوط مائلة

هو خط واحد لا يقبل القسمة والضرب ولا الجمع والطرح

خط الجماهير المنتفضة

خط الكادحين والغلابة

خط المواقف والقرارات الرصينة

الخط الأحمر

خط القيم والمبادىء

عاش الحزب الشيوعي العراقي البطل …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب