السلطات تفرج عن المتظاهرين المعتقلين في محافظة عراقية

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي يوم السبت ان السلطات القضائية والأمنية تطلق اطلقت سراح المعتقلين كافة من المتظاهرين في محافظة بابل.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط والجنوبية تظاهرات انطلقت منذ اوائل اكتوبر الماضي وتم استئنافها مرة اخرى يوم 25 من الشهر ذاته احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة، والفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب الى اسقاط الحكومة والبرلمان وابعاد جميع الاحزاب المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 والى الان بعد العنف والقمع الذي تعرض له المحتجون وسقط على اثره العشرات من القتلى والمئات من المصابين.