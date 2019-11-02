الشارع الرياضي و نجوم الكرة يشاركون في تظاهرات التحرير

شارك اعضاء رابطة جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وتستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة من تجسين الخدمات ومحاربة الفساد. وشهدت التظاهرات مشاركة واسعة من الرياضيين واللاعبين من جماهير اندية الزوراء والشرطة والقوة الجوية في التظاهرات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. وارتدى كل مشجع قميص والوان فريقه للتعبير عن انتماءاتهم الرياضية المختلفة إلا ان قضيتهم واحدة وهي حب الوطن. وشارك ايضا لاعبون في الدوري العراقي الممتاز والمنتخب الوطني بتظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد. وكان ابرز المشاركين نجم نادي الزوراء مهند عبد الرحيم شارك رفقة زميله السابق وحارس مرمى نادي امانة بغداد الحالي علاء كاطع ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”. وشارك في التظاهرات أيضاً لاعبو نادي الشرطة عمار عبد الحسين وعلاء عبد الزهرة وكرار جاسم وكرار محمد بالتظاهرات ايضاً. التظاهرات شهدت مشاركة لاعب نادي الطلبة سامال سعيد، حيث قام بتوزيع الطعام على المتظاهرين رفقة شقيقه اللاعب الدولي السابق سامر سعيد. وسبق وان خرج النجم الدولي السابق نعيم صدام بالإضافة الى عدد من النجوم السابقين وعدد من الإعلاميين للتعبير عن آرائهم ومشاركة الجماهير في قضيتهم.