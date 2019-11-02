العامري يدعو الى اعادة صياغة العملية السياسية في العراق: النظام البرلماني فشل

اقترح زعيم ائتلاف “الفتح” الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري يوم الجمعة اعادة صياغة العملية السياسية في العراق، معتبرا ان النظام البرلمان قد اثبت فشله في ادارة الدولة.

وقال العامري في بيان اليوم انه مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حلٍ لمطاليب الشعب العراقي والتي عبر عنها ابناؤنا المتظاهرون ، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال اجراء تعديلات دستورية جوهرية ، فالنظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا ولذلك لابد من تعديله الى نظام آخر يناسب وضعنا”.

واشار الى ان ” الحكومات المحلية ” مجالس المحافظات والمحافظين ” هي الأخرى ثبت فشلها أيضا ولابد من إلغاء مجالس المحافظات وان يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب”.