Posted on by

العامري يدعو الى اعادة صياغة العملية السياسية في العراق: النظام البرلماني فشل

اقترح زعيم ائتلاف “الفتح” الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري يوم الجمعة اعادة صياغة العملية السياسية في العراق، معتبرا ان النظام البرلمان قد اثبت فشله في ادارة الدولة.

وقال العامري في بيان اليوم انه مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حلٍ لمطاليب الشعب العراقي والتي عبر عنها ابناؤنا المتظاهرون ، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال اجراء تعديلات دستورية جوهرية ، فالنظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعا ولذلك لابد من تعديله الى نظام آخر يناسب وضعنا”.

واشار الى ان ” الحكومات المحلية ” مجالس المحافظات والمحافظين ” هي الأخرى ثبت فشلها أيضا ولابد من إلغاء مجالس المحافظات وان يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close