العامري يدعو لتعديلات دستورية “جوهرية” : النظام البرلماني ثبت فشله

دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الجمعة، الى ماسماه إجراء تعديلات دستورية جوهرية لافتاً الى ان النظام البرلماني ثبت فشله ، وفق قوله ، داعياً إلى نظام آخر يناسب الوضع ، وذلك في بيان له حول الاحتجاجات المندلعة في العراق .

وقال العامري: “مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حل لمطالب الشعب العراقي والتي عبر عنها أبناؤنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور، ومن خلال إجراء تعديلات دستورية جوهرية ” ، مردفاً ” فالنظام البرلماني ثبت فشله ولم يعد يجدي نفعاً، ولذلك لا بد من تعديله إلى نظام آخر يناسب وضعنا” .

وتابع: “كما أن الحكومات المحلية “مجالس المحافظات والمحافظين” هي الأخرى ثبت فشلها أيضاً ولا بد من إلغاء مجالس المحافظات وأن يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب”.