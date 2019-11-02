العراقيون يتدفقون على الشوارع في أكبر احتجاج منذ سقوط صدام

احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في وسط بغداد يوم الجمعة في أكبر مظاهرات احتجاج ضد الحكومة منذ سقوط صدام حسين وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن امرأة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز في رأسها مضيفة أن 155 شخصا على الأقل أصيبوا يوم الجمعة مع استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين بساحة التحرير في بغداد.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم خلال الليل في حوادث مشابهة.

وفي الأيام الماضية، تسارعت بشكل مذهل وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصا على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشودا ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.

ونصب الآلاف خياما في ساحة التحرير وانضم إليهم آلاف آخرون كثر خلال اليوم. واجتذبت صلاة الجمعة أكبر الحشود من المتظاهرين حتى الآن، مع خروج الكثيرين إلى الشوارع بعد الصلاة.

وبحلول عصر يوم الجمعة كان عشرات الآلاف قد احتشدوا في الميدان منددين بالنخب التي يرونها فاسدة تأتمر بأمر القوى الأجنبية ويحملونها المسؤولية عن تردي أوضاع المعيشة.

وفي الأيام الأخيرة، كانت الاحتجاجات سلمية نسبيا خلال النهار لكنها تتخذ طابعا أكثر عنفا بعد حلول الظلام عندما تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للتصدي للشبان الذين يسمون أنفسهم الثوريين.

وتركزت الاشتباكات عند الأسوار خارج جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فوق نهر دجلة حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن القادة عزلوا أنفسهم فيها بعد أن صارت معقلا للامتيازات تحميه الأسوار.

وكتب محتج على جدار قريب ”كلما نشتم رائحة الموت بدخانكم نشتاق أكثر لعبور جسر جمهوريتكم“.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع ”لم تُعرف من قبل“ من طراز عسكري أقوى عشرة أمثال من القنابل العادية.

وقال براه (21 عاما) وقد وضع ضمادات على وجهه ”إحنا سلميين ما عندنا شي. هما يضربوا علينا. شنوا (هل) دواعش احنا؟ واحنا على الجسر ضربوا الولد قُتل وأنا طبت الدخانية في وجهي“.

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل الأطراف يوم الجمعة على نبذ العنف مضيفا أن تحقيق الحكومة العراقية في أعمال العنف التي وقعت في أوائل أكتوبر تشرين الأول ”يفتقر للمصداقية الكافية“.

وقال الوزير في بيان ”الشعب العراقي يستحق تطبيق المحاسبة والعدالة. ينبغي لحكومة العراق أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي“.

* دولة صغيرة

في بغداد، أقام المتظاهرون نقاط تفتيش في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير ومحيطها، لإعادة توجيه حركة المرور.

واجتاح الشباب الشوارع وردد كثير منهم أغاني الاعتصام. وأصبحت الخوذ والأقنعة الواقية من الغاز مشهدا عاديا. ووضعت امرأة رضيعها في عربة أطفال ملفوفة في العلم العراقي وراحت تدفعه أمامها بينما رفع ممثلو العديد من العشائر العراقية لافتات تؤكد دعمها للمحتجين.

وقال محمد نجم، الذي تخرج من كلية الهندسة لكنه عاطل عن العمل، إن الساحة أصبحت نموذجا للبلد الذي يأمل هو ورفاقه في بنائه. وقال ”نقوم بتنظيف الشوارع، والبعض الآخر يجلب لنا المياه ويمدنا بالكهرباء“.

وأضاف ”سار لنا هنا سبعة أيام. تنظيف الشوارع، ماي (مياه) جابوا، كهرباء جابوا، تأسيس كهرباء سووا. خلال سبعة أيام. دولة صغيرة. صحة مجانا. أبو التوك توك ينقل مجانا. الدولة سار لها 16 سنة ما عرفت تسوي (هم) سووا في سبعة أيام بالتحرير. يا أخي إذا ما يقدرون هما خليهم يطلعون“.

وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة للعراق العضو في أوبك، يعيش كثير من العراقيين في فقر أو يفتقرون لسبل الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية الأساسية والتعليم. ويقود الاحتجاجات شبان يريدون وظائف قبل كل شيء.

وفشلت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي تولت السلطة منذ عام، في الاستجابة للاحتجاجات. ولم تسهم حملة شهدت قيام الشرطة بإطلاق النار على الحشود من فوق أسطح المنازل، سوى في تأجيج غضب المحتجين.

* ”حفنة ضالة“

في خطبته الأسبوعية، حذر المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني من ”الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب“ إذا شنت قوات الأمن أو الفصائل شبه العسكرية حملة على الاحتجاجات. وأيد فيما يبدو المحتجين الذين يقولون إن الحكومة يتم التلاعب بها من الخارج، لا سيما من إيران.

وقال ممثل السيستاني خلال خطبة في مدينة كربلاء المقدسة ”ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أن يصادر إرادة العراقيين أو يفرض رأيه عليهم“.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن فصيلا قويا تدعمه إيران فكر في التخلي عن عبد المهدي، لكنه قرر إبقائه في منصبه بعد اجتماع سري حضره جنرال من الحرس الثوري الإيراني. وأكد مسؤول أمني إيراني أن الجنرال قاسم سليماني حضر اجتماع الأربعاء، قائلا إنه كان هناك ”لتقديم المشورة“.

ويرى كثيرون أن الطبقة السياسية تخضع إما للولايات المتحدة أو إيران أو كليهما. ويستخدم البلدان العراق كساحة حرب بالوكالة للصراع على الهيمنة الإقليمية.

وقال قسام السكيني ”هؤلاء العراقيين الذين ظُلموا بسبب هذه الحفنة الضالة التي أتت على الدبابات الأمريكية ومن الإيرانيين. جماعة قاسم سليماني الآن يضربون العراقيين ويضربون الشعب بدم بارد“.

وقال الرئيس برهم صالح يوم الخميس إن عبد المهدي مستعد للاستقالة إذا اتفقت الكتل الرئيسية في البرلمان على بديل.

ويقول المحتجون إن هذا لن يكون كافيا لأنهم يريدون إلغاء النظام السياسي لفترة ما بعد صدام بأكمله، والذي يوزع السلطة بين أحزاب طائفية، الأمر الذي لا يعطيهم حافزا كافيا للإصلاح.

وقال أمير (26 عاما) وهو حلاق ”القيادة تحت سيطرة إيران. عندما نتقدم بمطالب يجب ألا نتحدث مع الحكومة بل يجب أن نتحدث مع إيران. ليس لدينا حكومة.“

وأضاف أمير ”لا نريد الاطاحة بعادل عبد المهدي فحسب بل وكل الفاسدين. فماذا لو استقال؟ ماذا سيحدث؟ سيأتون بشخص أسوأ… هذا ليس كافيا. ماذا عن الباقين؟ لا نريد الأحزاب“.

وشهدت محافظات أخرى احتجاجات مع امتداد الاضطرابات في معظم مناطق الجنوب الشيعية.

وحاول بعض المتظاهرين في البصرة الغنية بالنفط إغلاق الطريق المؤدي إلى حقل مجنون النفطي ونصبوا خيمة يوم الجمعة دعما للاحتجاجات في بغداد لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.

شاركت في التغطية حميرة باموق وسوزان هيفي من واشنطن – إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني