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المالية الكوردستانية تحرر تجارة الوقود من شرط امتلاك “الرصيد”

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، عن تسهيل للمتجارة بالوقود يقضي دون الالزام من قبل الاسايش بشرط امتلاك الرصيد.
وجاء في بيان للوزارة انه اشارة الى كتاب الوزارة المرقم 17483 في 22 من شهر ايلول الماضي والحاقا بكتابها المرقم 18369 في 2 تشرين الاول والخاص بالتجارة بالوقود، فانها تعلن لجميع التجار بان لاي تاجر المتاجرة بالوقود من دون الزامه ببيان رصيده من قبل مديرية الاسايش(الامن).
واضاف البيان ان هذا القرار جاء لتوفير حق المساواة التجارية لجميع التجار وكذلك من اجل انهاء حالات الاحتكار.

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