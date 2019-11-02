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المنبر العراقي يدين استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع بحق المتظاهرين

يستنكر المنبر العراقي استعمال قنابل الغاز المُسيل للدموع -خاصة النوعيات المرعبة التي نسمع عنها الان- بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بالاصلاح في ساحة التحرير، مع ورود تقارير تؤشر احتواءها على مواد سامة ادت الى استشهاد واصابة المئات من المحتجين.

اننا في الوقت الذي ندعو القائد العام للقوات المسلحة لوقفةٍ عاجلة من اجل تدارك هذا الأمر، نُذكر المسؤولين او الموجهين باستخدام تلك القنابل ان هذه جريمة بحق ابناء شعبنا العراقي وانها لن تسقط بالتقادم، وان الشعب سيحاكم كل من تعدى على حرماته او صادر حقوقه.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

2 تشرين ثاني 2019

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