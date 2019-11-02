الهجرة تعلن عودة عشرات العراقيين اللاجئين من تركيا

أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن عودة عشرات اللاجئين العراقيين من الجمهورية التركية الى ديارهم.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه ان الوزارة سجلت عودة 60 لاجئا عراقيا من تركيا ضمن برنامج “العودة الطوعية”.

واشار دوسة الى ان مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل، اعادت عشرات اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن برا وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد.