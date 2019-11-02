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امريكا تحذر من هجمات “الذئاب المنفردة” لداعش في بلدان بينها العراق

حذّر المنسق لشؤون مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة السفير ناثان سيلز يوم الجمعة من هجمات قد يشنها فلول تنظيم داعش في عدد من البلدان بينها العراق بعد مقتل زعيمه “ابو بكر البغدادي”.

وقال سيلز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “مقاتلي تنظيم داعش يتواجدون في سوريا والعراق والمنظمات التابعة للتنظيم ايضا تتواجد في الصوامل واسيا”، مردفا بالقول “علينا ان نتوخى الحذر من قبل الذائب المنفردة للتنظيم”.

واضاف “ينبغي ان نكافح قدراتهم من التنقل من حدود من بلد الى اخر ويتعين ان نحبط اي هجمات محتملة وهناك الكثير من الادوات يجب استخدامها في هذا المقام”.

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