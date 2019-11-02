بالفيديو…إجلاء نحو 8 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات بجنوب كاليفورنيا

بثت قناة الغد لقطات حية لرجال الإطفاء بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهم يحاولون إخفاء حرائق الغابات هناك.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء حرائق الغابات المستعرة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وأدت النيران التي التهمت مساحات شاسعة من الأراضي إلى تدمير عدد من المنازل والمباني فضلا عن إجبار آلاف السكان على الإجلاء.

دفع هذا الحريق، حاكم الولاية جافن نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ فى أنحاء الولاية وحث السكان على الامتثال لأوامر الإجلاء.

وبدت مدينة هيلدسبيج السياحية التى صدرت أوامر بإخلائها، إلا من عربة همفى تابعة لقوات الحرس الوطني تقوم بدورية اعتيادية.

وزاد رئيس شرطة منطقة سونوما مارك إيسيك من وجود قوات الأمن فى المناطق التى تم إخلاؤها ودافع عن أوامر الإجلاء التي قال إن البعض انتقدها باعتبارها مبالغا فيها.