بالفيديو… انطلاق تظاهرة حاشدة تشارك فيها العائلات العراقية في بغداد

مراسل الغد في العراق

انطلاق تظاهرة حاشدة تشارك فيها العائلات العراقية في بغداد

وفي البصرة المتظاهرون يغلقون البوابة الرئيسية لميناء أم قصر

اما في كربلاء في الاحتجاجات تبادر بتنظيف وتجميل الشوارع والميادين

انطلقت مظاهرات حاشدة في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، الجمعة، بهدف تغيير النظام السياسي في البلاد.

وأفاد مراسل الغد من بغداد، أن المظاهرات تشارك فيها عائلات عراقية، ما أضفى أجواء أمان على ساحة التحرير، حيث تقام التظاهرة الضخمة في العاصمة.

وانسحبت قوات مكافحة الإرهاب من شوارع العاصمة بغداد، وحلت عناصر الشرطة الاتحادية بدلا منها.

وأوضح، أن مصادمات اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، ما أدى لسقوط عدد من الإصابات.

وأضاف، أن هناك 4 حالات وفاة بين المتظاهرين، قضوا متأثرين بجراحهم في مستشفى ببغداد.

وفي البصرة، أغلق المتظاهرون البوابة الرئيسية لميناء أم قصر، رافضين كافة المحاولات الأمنية التي سعت لاقناعهم العدول عن موقفهم التصعيدي.

أما في كربلاء، فقد نظم النشطاء مبادرة لخدمة مجتمعهم بكنس الشوارع وطلاء الأرصفة، في شكل جديد من المشاركة المجتمعية.

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أصدرت اليوم 60 أمرِ اعتقال واستقدام بحق نواب في البرلمان ومسؤولين محليين على خلفية تهم بالفساد.

وتتواصل المظاهرات في العراق لليوم السابع على التوالي في بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب، للمطالبة بحل الحكومة الحالية والبرلمان ورحيل النخبة السياسية الحاكمة