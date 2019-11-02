بايرن ميونخ يعزز رقمه القياسي في كأس ألمانيا

برشلونة تدك حصون بلد الوليد بخماسية وسيتي يواصل نجاحاته

مدن – وكالات

استعرض برشلونة عضلاته على ضيفه بلد الوليد وألحق به هزيمة ساحقة قوامها خمسة أهداف لهدف مساء اول امس الثلاثاء. و جاءت المباراة في إطار منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الإسباني، وأقيمت في ملعب الكامب نو. وعرف اللقاء تألق ليونيل ميسي حيث سجل هدفين و صنع مثلهما للفريق الكتالوني بالتوقيع على الهدفين الثالث والرابع و صناعة الثاني والخامس لأرتورو فيدال ولويس سواريز على الترتيب. برشلونة دخل في أجواء اللقاء بهدف مبكر بعد دقيقتين فقط من توقيع كليمو لونجليه ، قبل أن يستغل فيدال تمريرة ساحرة من ميسي أسكنها في الشباك بطريقة أكثر سحراً في الدقيقة 29. ومن ركلة حرة مباشرة أضاف ميسي الهدف الثالث للبارسا عند الدقيقة 34 قبل أن يكرر زيارته للشباك بهدف رابع في الدقيقة 75. و بعد مرور دقيقتين فقط تمكن ميسي من تمرير كرة جعلت لويس سواريز مواجهاً لحارس مرمى بلد الوليد ليضعها في الشباك معلنا رفع عداد النتيجة للرقم 5. وتصدر البارسا جدول ترتيب الليجا في ضوء نتيجة المباراة بعدما وصل للنقطة الـ 22.

الصدارة للانتر

عاد إنتر ميلان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكلٍ مؤقت بعد بضع جولات على فقدانها لصالح يوفنتوس، عقب تحقيقه الفوز على بريشيا بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمعهما مساء اول امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة. وشهدت المباراة التي اقيمت على أرضية ملعب بريشيا تقدم إنتر ميلان عن طريق الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة 23 قبل أن يضيف زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 63. وبدأ الخطر يدور حول “النيراتزوري” بعدم قلص بريشيا الفارق بهدفٍ سجله المدافع السلوفيني ميلان سكرينيار بالنيران الصديقة في الدقيقة 76 لكن كل شيء مر بسلام لتنتهي المباراة بهذه النتيجة. وصعد الإنتر إلى صدارة البطولة بشكلٍ مؤقت بهذا الفوز وفي رصيده 25 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني الذي تواجه مع جنوى مساء امس الأربعاء ضمن نفس الجولة.

كأس الرابطة الانكليزية

شق حامل اللقب مانشستر سيتي، طريقه بنجاح إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دور الـ 16. ثلاثية السماوي حملت توقيع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 20 ومواطنه سيرجيو أجويرو “هدفين” في الدقيقتين 38 و56 فيما سجل جاك ستيفنز هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 75. وأنقذ حارس ساوثهامبتون، أليكس مكارثي، تسديدة مركزة من رياض محرز في الدقيقة السادسة، بعدها بـ 5 دقائق أطلق أنجيلينو تسديدة، لم يجد الحارس صعوبة في التصدي لها. وعاد أنجيلينو ليستقبل كرة من أجويرو ويسدد من خارج الجزاء، قبل أن يتصدى مكارثي لمحاولته في الدقيقة 19 وخرجت الكرة إلى ركنية نفذها سيلفا على رأس أوتاميندي الذي أودعها داخل الشباك في الدقيقة 20. واحتسب الحكم ركلة حرة نفذها أجويرو، وابتعدت قليلا عن المرمى في الدقيقة 35 قبل أن يضيف المهاجم الأرجنتيني الهدف الثاني في الدقيقة 38 عندما تابع عرضية والكر، إثر مجهود فردي من الأخير في الناحية اليمنى.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق، اقترب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الثالث، عندما وصلت الكرة إلى فودين، الذي وجه تسديدة تصدى لها مكارثي باقتدار. وواصل مانشستر سيتي هيمنته في الشوط الثاني، وأثمرت لعبة مشتركة جميلة بين أجويرو ومحرز عن وصول الكرة إلى سيلفا الذي سدد، لكن الحارس مكارثي أنقذ الموقف في الدقيقة 50. وأضاف أجويرو هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56 عندما تابع تسديدة محرز المرتدة من الدفاع بلمسة واحدة في المرمى من مسافة قريبة. ومر فودين من الناحية اليسرى قبل أن يرسل الكرة، وسيطر عليها جيسوس وأعادها للخلف إلى محرز الذي سدد في قدم المدافع بيدناريك خلال الدقيقة 60.

ودخل جواو كانسيلو بدلًا من والكر، وتمكن ساوثهامبتون من تهديد مرمى السيتي في الدقيقة 65 عندما تقدم بوفال، قبل أن يطلق تسديدة قوية منخفضة أبعدها الحارس برافو بأطراف أصابعه.

وضغط ساوثهامبتون من أجل تقليص الفارق، وأرسل وارد براوس كرة أمام المرمى وصلت إلى ستيفنز الذي تابعها بلمسة واحدة لكنها لم تسكن الشباك، قبل أن ينجح الضيوف في هز الشباك عن طريق جاك ستيفنز في الدقيقة 75.

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية صورة للنجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، وهو يدخل أحد المباني في العاصمة الإنجليزية لندن، لمقابلة وكيل أعماله جوناثان بارنيت، في اجتماع كشفت وسائل الإعلام عن أهدافه، وهي مناقشة عرض قوي لانضمامه لفريق إنجليزي خلال الانتقالات الشتوية للموسم الجاري.

بيل في لندن

من جانب آخر حصل بيل على أذن من الجهاز الفني لريال مدريد للسفر إلى لندن، وفقاً لما أكده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي سبق أن صرح قبل انطلاق الموسم أن اللاعب الويلزي قريب من الرحيل. زيدان لم يكن على علم بأن جاريث بيل ظهر في لندن برفقة طبيب منتخب ويلز، قائلاُ: لا أعلم من كان برفقته، لكن يحق له السفر مع أي شخص يريده. وأضاف زيزو: جاريث بيل سافر من أجل قضية شخصية، وكان لديه إذن من النادي، ليس هناك أزمة، فهو غادر لأنه غير متوفر بالنسبة لريال مدريد، لم يتحدث عن المغادرة، وإذا كان يستطيع التدرب فكان سيفعل ذلك، وإذا كان يستطيع اللعب فكان سيفعل ذلك أيضاً، هذا هو كل شيء. وأكمل: تحدث جاريث بيل مع النادي مباشرة بشأن سفره، كما قلت هي قضية شخصية، كل شخص لديه الحق ولا أستطيع قول ما يحدث، لكل لاعب الحق في الاحتفاظ بأسراره الشخصية، ولقد حصل على إذن من ريال مدريد وهذا ما يهم.

انتصارات بايرن ميونخ

أفلت بايرن ميونخ من مفاجآت كأس ألمانيا، بعدما قلب الطاولة على مضيفه بوخوم بتغلبه عليه في عقر داره (2-1) اول امس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة. واستطاع الفريق البافاري تحويل تأخره بهدف حتى الدقيقة 84 إلى فوز في الوقت القاتل بفضل ثنائية سيرجي جنابري وتوماس مولر، ليتأهل لدور الـ 16.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بايرن ميونخ استطاع التأهل لأدوار متقدمة من آخر 32 مباراة خاضها خارج أرضه في كأس ألمانيا، وهو رقم قياسي ينفرد به على مدار تاريخ المسابقة. كما أشارت شبكة “سكواكا” للإحصائيات إلى نجاح بايرن ميونخ في التأهل لدور الـ 16 للموسم الـ 18 على التوالي، ليواصل تجنب الإقصاء المبكر من كأس ألمانيا.