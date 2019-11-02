تآمر فلول البعث وسلموا الموصل وكانت ثمرة تآمرهم انتجوا لنا الحشد الذي هزمهم،

نعيم الهاشمي الخفاجي

هناك حقيقة فلول البعث الانجاس هم الذين تسببوا بكل عمليات القتل وتدمير الاقتصاد من خلال استنزاف الميزانية للعسكر وللسلاح ولضحايا الارهاب ولفتح باب السرقات لنوابنا بحيث اصبح لكل نائب ثلاثين شخص حماية، تحمل عامة الناس الوضع المزري بسبب حمرنة ساسة احزاب شيعة العراق، نصحناهم قبل سقوم صدام وبعد سقوط صدام، قلنا لهم استعينوا بالجماهير لتطهير الوزارات من فلول البعث، استعينوا بالجماهير للتعجيل في تنفيذ اعدامات الذباحين، الذي حدث من عمليات قتل ضد المكون الشيعي لايصدقه عقل، قتل وتدمير بالجملة، اموال الدولة من محافظات الجنوب البترولية، العجيب ساسة احزاب الشيعة بدل ان يهتمون بمواطنيهم تفننوا في اذلالهم، الموظف والمسؤول والوزير الشيعي يتفنن في اذلال واهانة وسلب حقوق بني جلدته في اسم القانون هههههه شر البلية مايضحك وكأن القانون آية انزلها الله بقرآنه الكريم، ونسوا ان القانون لاقيمة له بمناطق انفسنا، الناس تحملت كثيرا، للاسف وجدت حالات بالجنوب العراقي، عشرات الاف الشباب غير قادر على الزواج، وجدت شباب متزوجين رواتبهم لاتتجاوز ٤٠٠ الف دينار لايستطيع ان ينجب اطفال لان الراتب لايكفي، آلاف من المواطنين مابين سن الثلاثيين والاربعين لديهم مشاكل بالقلب لم يتم معالجتهم ولا هم يملكون المال للعلاج الخاص والنتيجة يصابون في نوبات قلبية ويموتون، الناس في احباط، حذرت الساسة والذين كان الكثير منهم يعرفوننا عن قرب وقلنا لهم اذا بقي الوضع بهذا الحال في مرور الزمن تثور عليكم الجماهير وتسقطكم ولربما يقع امر لايحمد عقباه يسبب لشيعة العراق كوارث لكن للاسف اهتم الفاسدون في حواشيهم ومنافقيهم ومرتزقتهم، قربوا اشخاص مقرفين يفكرون بعقلية احاد وليس بعقل جمعي يحتوي ويخدم الجميع، رأينا خنازير بشرية، انجاس مع بني جلدتهم، انتزعت الرحمة منهم، لاول مرة بتاريخ الجنس البشري تجد ٥٠٠٠ ذباح تورطوا بقتل عشرات الاف الضحايا وساسة الدولة يكرمونهم ولم يطالبوا في اعدامهم، بحيث حتى اقارب واخوة واعمام الضحايا واعدادهم بالملايين لم يطالبوا في تنفيذ احكام الاعدامات بحق ذباحي وقاتلي ذويهم، امر مريب وغريب لايقبله العقل البشري، ما هذا الذل، هل ان هذا الذل عقوبة من الله، بسبب ان الناس اكلت الحرام والربا، هل هذا الامر العجيب الغريب الذي نراه امر بات طبيعي لان الكثير من الناس فقدت محبة ذويهم بحيث اكرموا قتلة ذويهم……. حسب دراستي لعلماء الاجتماع اجزم ان ماحل بشيعة العراق بسبب جبن الساسة وصمت اصحاب الحل والعقد يعود لتطبع الغالبية مع قرون العبودية والذل التي طالت لتصل موروث ١٢٠٠ عام لذلك الكثير من العبيد يرفضون التحرر من سلطة الاسياد، لذلك شاهدنا ساسة احزاب شيعة العراق قربوا فلول البعث واكرموهم ومكنوهم وهم يعلمون انهم ارهابيين قتلة، الجماهير الان الغاضبة اكتسحت الشارع ومن الصعب السيطرة عليها، هل بالاخير تتدخل المرجعية بعد تسلل فلول البعث وانصار المخابرات الدولية للجسم الشيعي العراقي وبات هناك خطر من ضباع فلول البعث في استغلال الاوضاع مثل مافعلوها في انقلابهم ضد الزعيم عبدالكريم قاسم، هل تتدخل المرجعية وتحسم الوضع مثل تدخلها في فتوى الجهاد التي صنعت لنا الحشد الذي اسقط مخطط عودة فلول البعث للتسلط على رقابنا مرة ثانية، تدخل المرجعية ممكن ووارد بظل تيهة ساسة احزاب الشيعة المنبطحون والمخانيث.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.