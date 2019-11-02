حقوق الانسان توثق سقوط متظاهرين في البصرة وتوجه رسالة للقوات الامنية

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، توثيقها سقوط متظاهرين في محافظة البصرة.

وقالت المفوضية في بيان “تابعت المفوضية ومن خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت الى صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين عند ميناء ام قصر وسقوط ١٢٠ مصاباً يرقدون في مستشفى ام قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم”.

واضاف البيان “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي فانها تدعو كافة المتظاهرين بالالتزام في أماكن التظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر وخصوصا ان الموانى تمثل اهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي وان إلحاق الضرر بها او تعطيلها سينعكس سلبا على كافة حقوق ابناء الشعب العراقي ومعيشتهم، مما يتطلب التعاون التام بين المتظاهرين والقوات الامنية لحمايتها وعدم تعطيل أعمالها الذي قد تكون اثاره سلبية على عدم توجه السفن والباخرات الى العراق بسبب الأخطار المحدقة بالموانئ وإلحاق الخسائر الاقتصادية الكبيرة بالعراق”.

كما دع المفوضية “القوات الامنية الى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب اضراراً جسدية ضد المتظاهرين”.