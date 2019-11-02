خطبة المرجعية وحيص بيص

حسن الخفاجي

حيص بيص هو كنية للشاعر العراقي أبو الفوارس شهاب الدين التميمي،صاحب الابيات الشعرية

(ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح

وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح)

كانت العرب عندما يختلط عليها الامر تقول وقعنا بالحيص بيص، ولما كان الشاعر لا يعرف مولده وينسب نفسة الى أكثم التميمي،لقبوه بحيص بيص.

الحيص بيص وقع اليوم بعد خطبة المرجعية ،الفاسدون واتباعهم قالوا بعد الخطبة:المرجعية تريد للوضع ان يبقى على حاله ،ولا تريد انتخابات مبكرة. اغلب العراقيين قالوا: المرجعية معنا.

المرجعية في خطبة سابقة قالت:( المرجعية لا يمكن ان تكون الا مع الشعب)

اعتقد ان من يريدون البقاء والفرهود والقمع واتباعهم ادخلوا الناس بالحيص بيص عمدا . المرجعية في نهاية خطبتهاحددت بمنع أربعة جهات من مصادرة ارادة العراقيين الذين نزلوا قالوا وما زالوايقولون: لا لكل الساسة.ورد بخطبة المرجعية التالي:

(1اَي شخص

٢:اَي مجموعة او جهة بتوجيه معين

٣اي طرف إقليمي

٤اي طرف دولي

لا يحق له ان يصادر ارادة العراقيين ويفرض رأيه عليهم)

هل المطلوب من المرجعية ان تنادي كريم العين بكلمة يا اعور كي يعرف انه المقصود.

هل ظل المعني بقلب الشاعر حيص بيص الذي لا يعرف ميلاده ام ان الأمور واضحة.

تذكير لابد منه الى الفاسدين واتباعهم:اعدت كتابة هذه الجملة بمقالاتي مئات المرات: انتم لستم اقوى من صدام ولا اكثر عددا من جيوشه.

قال حسني مبارك حين بلغه ان الامريكان تخلوا عنه:( اليتغطى بالأمريكان عريان)

الأبلغ ان يقول من يتغطى بالغريب عريان!