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داعش لديها قائد جديد و نحن نعرف بالضبط من يكون

رشيد سلمان

صرح ترامب محذرا العراق “داعش لديها قائد جديد و نحن نعرف بالضبط من يكون”.

لماذا ترامب يعرف بالضبط من يكون القائد الجديد لداعش؟

الجواب:

لان المنظمات الارهابية الوهابية ابتداء من القاعدة وطالبان و داعش جندتها و مولتها بالمال و السلاح المملكة السعودية الوهابية و دربتها المؤسسات العسكرية و الاستخباراتية الامريكية.

هذه المعلومة اعترف بها الشرير اوباما و هيلاري كلنتون و اكدها الامير الوهابي بن سلمان للأعلام الامريكي عندما قال لتبرئة ذمته (تم ذلك تلبية لطلبات امريكا).

الشرير اوباما احتضن داعش (للحفظ على ارواح الامريكان) و السعودية الوهابية احتضنت الارهاب الوهابي لنشر الخراب و الدمار في العراق وسوريا و السبب طائفي بحت.

دول الغرب المنافق بقيادة امريكا سمحوا للسعودية بنشر الارهاب الوهابي في امريكا و في الدول الاوربية بواسطة تجنيد الارهابيين في المساجد و المؤسسات (الخيرية) السعودية بالرغم من القتل و التدمير في دولهم.

سببان معيبان لهذا الدعم الغربي للإرهاب الوهابي:

الاول: لاسترجاع اموال شراء النفط السعودي ببيع السلاح الخردة.

الثاني: لاستغلال المنظمات الارهابية لتحقيق مصالح غير شرعية في العالم.

الغرب المنافق يدعي الديمقراطية و حقوق الانسان و يغض النظر عن القتل و التعذيب للإبراء في السعودية و البحرين و الامارات وفي اليمن هو يشارك في ذلك.

باختصار: شكرا لترامب على اعترافه بمعرفة قائد داعش الجديد كما اعترف الشرير اوباما بالبغدادي.

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