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رئيس مجلس القضاء الاعلى في بغداد يتابع عمل المحاكم

بغداد / اعلام القضاء

نفى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وجود زيارة حالية لرئيس المجلس الى ايران أو غيرها.

وبين البيان ان رئيس مجلس القضاء الاعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين اللذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب ) بعد ان بدء القضاء يتخذ إجراءات قانونية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب حيث بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات.

كما اكد البيان ان الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية.

(وبهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب الى ان تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء الى كافة المواطنين العراقين).

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