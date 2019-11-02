سيادة المطران عطا الله حنا : ” الفلسطينيون هم اصحاب اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث ولا يضيع حق وراءه مطالب “

القدس – استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا من اتحاد الكنائس السويدية والذين وصلوا الى الاراضي الفلسطينية في زيارة تضامنية مع شعبنا استهلوها صباح اليوم بجولة في البلدة القديمة من القدس حيث استقبلهم سيادة المطران في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومؤكدا بأنه من الاهمية بمكان ان تأتي مثل هذه الوفود الى بلادنا المقدسة لكي تعاين وتشاهد بأم العين ما يحدث في هذه الارض المقدسة من استهداف يطال المقدسيين في مقدساتهم واوقافهم ولقمة عيشهم وفي كافة تفاصيل حياتهم .

وقال سيادته بأن الفلسطينيين يعشقون الحياة ويناضلون ويكافحون من اجل الحرية ولن يستسلموا امام اية مؤامرات ايا كان شكلها وايا كان لونها فهم اصحاب قضية عادلة والحق الفلسطيني حق ثابت لا يسقط بالتقادم ، ولا يضيع حق وراءه مطالب .

اما المسيحيون الفلسطينيون في هذه الديار فهم يفتخرون بايمانهم المسيحي هذا الايمان الذي بزغ نوره في هذه الارض المقدسة كما انهم يفتخرون بانتمائهم لفلسطين ارضا وقضية وشعبا وتاريخا وتراثا وهوية .

نحن مسيحيون 100% وفلسطينيون 100% نحب كنيستنا وننتمي الى ايماننا بكل جوارحنا ولكننا ايضا نحب وطننا وننتمي الى شعبنا ومن واجبنا ان ندافع عن هذا الشعب المظلوم الذي نحن مكون اساسي من مكوناته وما تعرض له شعبنا من ظلم تاريخي لم يستثنى احدا على الاطلاق فقد تم استهدافنا جميعا .

ان اولئك الذين يستهدفون الاقصى ويخططون لتقسيمه زمانيا ومكانيا هم ذاتهم الذين يستهدفون اوقافنا ومقدساتنا المسيحية ، كلنا مستهدفون وان تعددت وسائل وانماط هذا الاستهداف .

نتمنى من الكنائس المسيحية في عالمنا بأن تعي خطورة وجسامة ما يتعرض له شعبنا وخاصة في مدينة القدس ونتمنى منكم بأن تلتفتوا الينا والى شعبنا المظلوم وان تكونوا صوتا صارخا في برية هذا العالم ، صوتا صارخا بالحق والعدالة ونصرة المظلومين.

قدم سيادته للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية التي سيحتفى قريبا بمرور عشرة اعوام على اطلاقها كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .