شبابُ بلادي!!
1
شبابُ بلادي
سماءٌ أضاءَتْ
وروحٌ تسامَتْ
وشمسٌ أبانَتْ
جُمانَ العراق
2
شبابُ بلادي
بعزمٍ تنادتْ
تريدُ حياةً
وحقا وعدلا
وصَوْنَ العراق
3
شبابُ بلادي
خُطاها عُلاها
أصابَتْ مُناها
وأرْسَتْ عَظيما
بأرْضِ العراق
4
شبابُ بلادي
تَقودُ رؤانا
لمَجدٍ أثيلٍ
وفجرٍ نبيلٍ
بعزِّ العراق
5
شبابُ بلادي
أجادوا وسادوا
أضاؤوا عقولا
أناروا نفوسا
بفَيْضِ العراق
6
شبابُ بلادي
شراعُ رَقاءٍ
وبُشْرٍ وخَيْرٍ
أباةُ رجالٍ
لآتِ العراق
7
شبابُ بلادي
أعزّتْ تُرابا
وأحْيَتْ رُقادا
وهبَّتْ جُموعا
بروحِ العراق
8
شبابُ بلادي
أطاحتْ بخَوْفٍ
وصالتْ بكلٍّ
فأرْدَتْ مَنيعا
بعَزْمِ العراق
9
شبابُ بلادي
تنادي حُماتي
بإسمي وذاتي
فصَوْتي عِتادي
بفَجْرِ العراق
10
شبابُ بلادي
تحدّتْ مَقاما
وألغَتْ مَهانا
وقالتْ مَصيري
مَصيرَ العراق
11
شبابُ بلادي
أصابَتْ مُرادا
وجازتْ مُهابا
وشقّتْ طريقا
لمَجْدِ العراق
12
شبابُ بلادي
بقلبٍ عراقي
ونَهْجِ انْطلاق
أعادَتْ تليْدا
وأعْلتْ سِماها
برايِ الْعراق
13
شبابُ بلادي
أحاطتْ بوَعْيٍّ
أكونُ بأنتَ
وأنتَ تكونُ
فأنتَ كأنّي
لأنّي عراقي
14
شبابُ بلادي
تحبُّ بلادي
وتَسْعى ليَوْمٍ
يُعيدُ عراقا
لقلْبِ العراق!!
15
شبابُ بلادي
عِراقٌ هواها
ونبضُ فؤادٍ
وعاشتْ تَهيمُ
بحُبِّ العراقِ
د-صادق السامرائي
28\10\2019