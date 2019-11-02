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صدور 60 أمر قبضٍ واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين عراقيين بتهم فساد

أفصحت هيأة النزاهة عن صدور أوامر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينةً صدور أوامر استقدام بحقِّ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.
دائرة التحقيقات في الهيأة كشفت أيضاً، في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأول من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر استقدام بحق ٣٨ عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة إنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد.
وتابعت الدائرة مؤكدةً صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و(٥) مديرين عامين.

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