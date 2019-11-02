عبر مسار العراق.. ايران تعول على تأهيل الكهرباء في سوريا

اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ان بلاده تعمل في الوقت الحاضر على اعادة تأهيل قطاع الكهرباء في منطقة اللاذقية في سوريا.

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الخميس على هامش المعرض الدولي الـ 19 لصناعة الكهرباء في طهران، قال اردكانيان، ان ايران تقوم حاليا باعادة تاهيل معدات صناعة الكهرباء السورية في منطقة اللاذقية.

واشار الى “اننا نسعى في الوقت الحاضر لتنمية التعاون مع سوريا عبر مسار العراق”، موضحا ان “التعاون في صناعة الكهرباء الاقليمية تدعم التنمية المستديمة وبناء عليه فاننا نقوم حاليا بانشاء محطات كهرباء في سوريا بطاقة اجمالية تبلغ 526 ميغاواط”.