فرع الدولة الإسلامية في مصر يبايع زعيم التنظيم الجديد

أعلنت ولاية سيناء، فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر، على تليجرام يوم السبت مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي وذلك بعد مقتل الزعيم السابق أبو بكر البغدادي.

ونشرت ولاية سيناء صورا لنحو 24 مقاتلا وسط الأشجار وكتب أسفل الصور ”جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي“.

وجرى إعلان القرشي زعيما للدولة الإسلامية في رسالة صوتية جرى خلالها أيضا تأكيد مقتل البغدادي والتعهد بالانتقام من الولايات المتحدة. وقتل البغدادي بعد غارة لقوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا.

وتشن الدولة الإسلامية حرب عصابات منذ فقدانها السيطرة على آخر معقل كبير لها في سوريا في مارس آذار، وأعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ عشرات الهجمات في عدة بلدان بأنحاء العالم.

وتصاعد الصراع في شبه جزيرة سيناء المصرية بعد عزل الجيش للرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في عام 2013.

وشنت قوات برية وجوية مصرية هجوما كبيرا ركز على شمال سيناء أوائل العام الماضي. ولا تزال عمليات الجيش وهجمات المسلحين مستمرة في هذه المنطقة.

تغطية صحفية هشام عبد الخالق – إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني