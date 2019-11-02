((((لايزال وعاظ السلاطين ومرتزقة ايران والرفحاوية النهيبية يخونون شباب العراق في ساحات التظاهرات))))

….بِسْم الله وبه نستعين…..الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. تابعت وكأي عراقي الأحداث المتسارعة في العراق وخاصة ساحة التحرير وتركزت مطالب هولاء الشباب بحياة كريمة نقطة راس سطر.يخرج سماسرة المالكي ممن اصابهم الزهايمر ومصرين لحد هذه اللحظة ان هذه التظاهرات يقف خلفها البعثيين والسعودية وأمريكا والاربيليين والسليمانين والوهابية للإطاحة بالديمقراطية في العراق الجديد ويسرد علينا تاريخ البعثيين ومؤامراتهم في الستينات ،لكن السواءل الذي لم يسءل اي واحد من هولاء قصدي وعاظ السلاطين من هم البعثيين الحقيقين الكل يعرف حزب البعث أربعة من مؤسسيهم من مدينة الناصرية واغلب البعثية هم كانوا من الشيعة،الطرح الأحمق والساذج الاخر ان هذه التظاهرات انتقام من البعثية ضد ايران ،طيب راح اطبق المقولة التي تقول من فمك أدينك اذا حزب البعث خطر على ايران ؟طيب من يحمي حزب البعث العربي الحاكم في سوريا يعني هل البعث في سوريا يختلف عن البعث في العراق!!!!ثم أضع قول من فمك أدينك لعلي خامناءي عندما وصف حزب البعث ولكم القرار(يقول علي خامناءي حزب البعث حزب كافر)يعني ترجمة هذا الكلام من يقف مع البعثيين فهو كافر مثلهم.اقول لهولاء المرتزقة الاعلاميين واصحاب المقالات الرخيصة المدفوعة الثمن وخاصة قسم منهم في أواخر العمر بينهم وبين القبر ايام على الأقل احترموا عقول الناس يكفي تبرير ودافع وزرع التفرقة والعنصرية العاهرة هذا الكره البغيث لغير العرب. يخرج علينا على الفضاءيات عنصري طاءفي قبيح واحد الحرامية من جماعة رفحاء يستلم عشرات الملايين هو أولاده وزوجته بالإضافة يستلم من الحكومة الهولندية ومن الفضاءيات التي يستضيفونه الأخضر الامريكي يقول هذا الطاءفي هذه التظاهرات يقف خلفها السعودية والكورد والعرب السنة ،لان هذه التظاهرات شيعية صرفة ولم تخرج تظاهرات في المنطقة الغربية او في شمال العراق هذا كلامه .لان المدن السنية عامرة وكل الخدماتمتوفرة لديهم ماعدهم اي مشكلة ليش يخرجون بمظاهرات!!!!!!!! الأكراد بنوا محافظتهم بنفط الجنوب وهم متفرجين ماعدهم اي مشكلة.طبعا سابين لهولاء الأقذار والأقزام في كل مقالة يعيرون الكورد بنفط الجنوب وان الكورد بنوا كوردستانهم على حساب الشيعة. اقول لهولاء الحمير اول اكتشاف نفطي كان في سنة ١٩٣٠من حقول كركوك ومدينة كركوك محافظة كوردية رغم عن انف اكبر شارب من هولاء العنصريين هذا تاريخ مهما فعلتم وزورتم وعربتم كركوك فهي مدينة كوردستانية ،منذ تاسيس الدولة العراقية تقتلون الكورد وتهجرونهم بأموال نفط كركوك الكوردستانيةوبنيتم دولة اسمها العراق بنفط كركوك قبل اكتشاف النفط في الجنوب وخاصة البصرة ،فيكفي هذه اللغوة الرخيصة وكان يفترض ان تكون حصة الكورد خمسة وعشرين بالمئة من ميزانية العراق تعويضا لحروب الحكومة العراقية اتجاه الكورد منذ ثمانون سنة،مثل ما ألمانيا تدفع تعويضات عن جراءم النازية لحد الان ومثلما تدفع الحكومة العراقية تعويضات للكويت.اما طرح المناطق السنية لماذا لاتخرج بتظاهرات اولا المناطق السنية جميع محافظتهم مطوقة من قبل الحشد الإيرانية والفرق العسكرية الطاءفية واذا ما فكر احد منهم يصير بطل فتهمة أربعة ارهاب وداعش جاهزة للسنة.والحق يقال هم عدهم مايقارب عن مءة وخمسون الف في سجون المليشيات بتهمة الاٍرهاب ؟ فكيف تردون منهم يخرجون بتظاهرات ؟حتى هذه المرة تنهوهم بالكامل،وجرف الصخر خير شاهد نص مليون إنسان محرومين الى العودة لمسقط راءسهم بحجة داعش وأصبحت جرف الصخر دولة الحشد الإيراني .يا وعاظ السلاطين الشباب خرجوا لانهم عراقيون ولايقبلون بحاكم اجنبي لبش متخيلين كل الناس مثلكم ماعدها غيرة على وطنها طفح الكيل .السوال راح تقفزون من السفينة الطاءفية العميلة لإيران ؟لو ربطتوا مصيركم بمصير العملاء والطغاة والقتلة.لان التاريخ سيكتب مثل ماكتب عن جراءم ومجازر صدام والبعثيين. الله هم أني بلغت.الشباب الشيعي في ساحة التظاهرات اثبتوا انهم اثقف من كل دكاترة وفلاسفة السلطة وأسطوانة البعث والسعودية والوهابية واسراءيل والكورد ما عادت تنطلي عليهم ويضحكون على هذه المفردات لأبل يبصقون بوجوه اصحاب هذه الأفكار الطاءفية العنصرية…….حامد اسماعيل