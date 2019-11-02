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لصد الهجمات التركية ..‹قسد› تنشر قوات مسيحية تابعة لها بريف تل تمر‎

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، اليوم السبت، أن قوات المجلس السرياني العسكري والقوات الآشورية (فصائل مسيحية تابعة لها) سوف تنتشر في منطقة الخابور بريف تل تمر جنوب سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت سوريا الديمقراطية في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «تستمر قواتنا في عمليات الدفاع المشروع لمواجهة الهجمات المستمرة من قبل جيش الغزو التركي والفصائل الجهادية الموالية له، في المنطقة الشرقية والجنوبية لرأس العين، وخاصة في منطقة الخابور في القرى السريانية الآشورية المحيطة ببلدة تل تمر».

وأضاف «بناءً على مقتضيات المرحلة الراهنة، ومن أجل حماية منطقة الخابور ذات الخصوصية السريانية الآشورية، وبناءً على طلب من قوات المجلس العسكري السرياني المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية، ستنتشر قوات المجلس السرياني العسكري والقوات الآشورية وسيكون على عاتقها المسؤولية الأمنية والعسكرية لمنطقة الخابور».

وأكد البيان أن «قوات المحلس السرياني العسكري ستنتشر في كامل الخطوط الأمامية».

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