مرور كرميان تعلن عن الآلية والشروط الجديدة لتجديد سنوية المركبات

اعلنت مديرية مرور كرميان باقليم كوردستان، عن الية تجديد سنوية المركبات والاوليات المطلوبة لترويج معاملة تجديد السنوية، استجابة لتساؤلات الكثير من المواطنين.

وجاء في بيان للمديرية ان تجديد سنوية المركبة تتطلب في البدء اجراء فحص متانة المركبة ومن ثم ترويج وتنظيم معاملة التجديد او التحويل اي الفحص الذي يجرى من قبل منتسبي المرور في البرادات.

واضاف انه يتوجب حضور مالك المركبة مع الوثائق الشخصية (هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية + بطاقة المعلومات)، موضحا انه اذا حضر وكيل بدلا عن المالك يجب عليه احضار الوثائق الشخصية الاصلية + نسخة مصورة منها مع صورة التوكيل الاصلي او المصدق مسجلا فيه حق التجديد.

كما اضاف انه يتوجب اجراء اختبار المرور وشروط المتانة والامان اذا مرت سنة على التجديد.

كما اشترط جلب براءة ذمة من ضريبة الدخل لمركبات الحمل التي يزيد حملها على طن واحد والاليات الخاصة بالبناء، مبينا انه اذا كانت مالك المركبة شركة يتوجب حضور وكيل الشركة مع تاييد ادارة الشركة.

ولفت البيان الى انه اذا بقيت اكثر من سنة عن انتهاء موعد تجديد للسنوية فلن يتم تجديدها.

كما اوجب البيان ان يراجع صاحب المركبة قسم الغرامات ومروج المعاملة وضابط التسجيل والحسابات ومن ثم تسليم المعاملة ليتسلم بعدها السنوية.