مشاركة واسعة لنجوم الكرة في ساحات التظاهر

شهدت التظاهرات، مشاركة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني وجماهير الاندية العرقية، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد، فقد التحق مدرب منتخب الناشئين، والنجم الدولي السابق، عماد محمد، بصفوف المتظاهرين في محافظة كربلاء للمطالبة بتحقيق مطالب المتظاهرين ودعمهم من اجل تحقيق مطالبهم الشرعية وحقوقهم المسلوبة. كما تواجد لاعب المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، في تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وقدم الطعام مجاناً الى المتظاهرين، حيث فضل لاعب اسود الرافدين، قضاء عطلته في العراق ومع الشعب، بدلاً من السفر الى كندا. الى ذلك علق لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي اتلانتا يونايتد الاميركي، جستن ميرام، على تظاهرات العراق. ونشر ميرام تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “العراقيون يستحقون حياة أفضل. عزيزي العالم، حافظوا على الشعب العراقي”. واعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام تأجيل دورة تحكيمية، بسبب التظاهرات والاوضاع الحالية التي يمر بها العراق. وقال الاتحاد في بيان انه وبسبب الظروف التي يمر بها البلد من اعتصامات وتضاهرات شعبية، تقرر تأجيل الدورة التدريبية التحكيمية الى اشعار اخر، والتي كان من المقرر اقامتها مطلع شهر تشرين الثاني في مدينة كركوك. يشار الى ان التظاهرات الشعبية التي تجتاح مدن الوسط والجنوب في العراق، تسببت بتأجيل دوريي كرة القدم وكرة السلة.