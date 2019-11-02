مصادر: مقتل شخص واصابة أكثر من 90 اخرين باحتجاجات بغداد

ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية ان شخصا على الاقل قُتل فيما اصيب العشرات بجروح باحتجاجات يوم السبت في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر قولها ان شخصا قتل واصيب 91 اخرين بجروح في التظاهرات بساحة التحرير في بغداد.