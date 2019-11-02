بسم الله الرحمن الرحيم

(من صخم وجوهكم..وجئتم لبغداد..يا اهل السنة)..(ولاهل الانبار لماذا لا تتظاهرون بالفلوجة)؟

ونسال .. (لماذا سمحت حكومة بغداد.. بدخول قوافل السنة لبغداد)..للتظاهر.. بالتحرير؟

لماذا سمحت حكومة بغداد.. بدخول (قوافل سنية لبغداد)؟؟ للتظاهر بساحة التحرير؟؟ ولم تسمح لهم بالتظاهر بالانبار.. وحاصرت جامعة الانبار؟؟عود ليش؟؟ هل هو مخطط لتسقيط المظاهرات.. فحذاري حذاري يا ايه الشيعة العرب ويا متظاهري بغداد..فبغداد 8 ملايين اغلبهم الساحق شيعة عرب ولا نحتاج ..لزحف سني طائفي من المثلث السني يزحف لها بدعوى المظاهرات التي هي ضد الحكومة وتقمعها الحكومة..ولكن تسمح للانباريين السنة الدخول لها..عود ليش؟؟

ومن يقول ان (بغداد عاصمة الجميع ومنها للسنة)؟؟ نقول..عجيب.. (فلماذا منعتم النازحين السنة من دخول بغداد عبر جسر بزيبز)؟؟ (لماذا لم قمعتم اعتصاماتهم؟؟ ولكن تسمحون لمظاهراتهم ببغداد اليوم)؟؟ فماذا جرى من ما بدى؟

(فمن صخم وجوهكم..وقال تعالوا لبغداد.. يا اهل السنة)؟؟

لماذا المحافظات السنية (ترفع شعار قادمون يابغداد).. اليوم بحجة التظاهر بساحة التحرير ببغداد.. بكل صلافة..وهدفهم الزحف عليها… والاستيلاء على بغداد .. وقهر الشيعة العرب فيها.. (في حين المحافظات وسط وجنوب الشيعية العربي لا ترفع هذا الشعار) بل تتظاهر بمناطقها..لماذا لا يتظاهر السنة بمحافظاتهم اذاهم هيج (اريدون يتظاهرون)؟؟ ام في النيات المبيتة هدفهم.. (وكلنا نتذكر الاعتصامات التي تدافع عن البعثية والارهاب،واحنه تنظيم اسمه القاعدة).. السنة بعد فشلهم بشعارهم الداعشي (قادمون يا بغداد).. وبكل مكر..يعيدونها بشكل جديد (قادمون يا بغداد).. مستغلين المظاهرات للشيعة العرب ببغداد.. للاختراق..فحذاري حذاري..

ونسال ايضا.. (لماذا اهل الانبار.. (السنة).. لا يتظاهرون بمحافظاتهم الانبار؟؟)؟

فلماذا يا شيعة انصير زواج وقشامر..ونسمح بدخول هؤلاء لبغداد؟ اليس اهل كربلاء الشيعة العرب تظاهروا.. وقمعت تظاهراتهم بوحشية .. وكذلك اهل الناصرية والبصرة وبابل والسماوة.. والديوانية والكوت.. والعمارة.. وشيعة ديالى.. وغيرها من محافظات الشيعية العرب.. داخل محافظاتهم.. ولم يقولون (قادمون يا بغداد).. رغم ان بغداد هي (مدينة شيعية شروكية.. من تلك المحافظات اصلا).. بل تعتبر بغداد رغم انها عاصمة.. مجرد قضاء (تابعة لوسط وجنوب ديمغرافيا).. وبكل فخر.. فمن الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. اقليم جغرافي ديمغرافي واحد للشيعة العرب..

ان النيات المبيتة.. لاهل السنة ومنها بالانبار للزحف لبغداد.. يشكل خطر كبير..(تذكروا التحالف الصدري مع السنة) بازمة الفلوجة.. الذي تسبب بنكسة كبرى للشيعة عندما وقف مقتدى مع الفلوجة التي يتحصن بها الزرقاوي والمسلحين السنة والقاعدة.. ليهاجم الصدريين بمليشةجيش مهدي القوات الامريكية البطلة اليت كانت تحاصر الارهاب السني بالفلوجة..

وسؤال اخر بخصوص (اختراق سني لبغداد.. بوصول قوافل سنية.. من الانبار..بدعوى دعم مظاهرات بغداد)؟؟

لماذا يسمح للسنة بعدم التظاهر بالانبار.. ولكن (يسمح لهم بالزحف لبغداد .. لاختراق ..المظاهرات الشيعية العربية) هل بدأ سرقت المظاهرات..احذروا يا ايه الشيعة العرب المتظاهرين.. فلا تخدعكم شعارات الخوارج (اخوان سنة وشيعة) التي تذكرنا بشعار (لا حكم الا حكم الله) الذي عبره قتلوا الامام علي وشيعته.. وقبلها خدعتم يا ايه الشيعة العرب..براية معاوية (القران على الرماح) بصفين ليشق صف جيش الامام علي..

تنبيه: يقول السنة انهم لا يشاركون لانهم اذا تظاهروا يقولون عنهم.. دواعش..وقاعدة وارهابيين وبعثيين..(السؤال لماذا اذن تاتون لبغداد الشيعية ومظاهراتها)؟؟ فانتبهوا يا ايه الشيعة العرب.

(يريدون منا نحن الشيعة العرب..).. (ولاء مطلق للعراق)؟؟السؤال (على حساب ماذا)؟

وكيف تريدون ان نثبت (ولاءنا لعراقكم..)؟؟ هل على حساب (مكوننا الشيعي العربي).. (على حساب مذهبنا الشيعي..كما يريد القوميين العرب والسنة).. او (على حساب قوميتنا كعرب.. كما تريد ايران وعملاءها من الاحزاب والمليشيات القذرة بالحكم بالعراق).. (لو على حساب ثرواتنا ونفطنا.. ليهدر ..للاردن ومصر.. بالمقابلالشيعة العرب بفقر)؟؟ (لو على حساب رفاهيتنا..بهدر ثرواتنا .. على الاكراد والسنة العرب..بالمقابل وسط وجنوب يعيش الخراب والاهمال والبطالة المليونية والفقر .. وتفتك به المخدرات..ويهرب نفطه عبر ايران .. الخ من الماسي)..

وهل لنثبت..(ولاء مطلق للعراق..نذهب لقتال ايران).. كما يريد البعثية.. وهل لنثبت..(ولاء مطلق للعراق..اذهبوا وقاتلوا السعودية وهدموا مدن العرب السنة بسوريا..وهددوا دول..المنطقة بالصواريخ الايرانية من الاراضي العراقية)؟؟ حتى يرضى عنكم الفرس وخامنئي الاذاري الايراني؟..هل لنثبت (ولاء مطلق للعراق..اذهبوا وهدموا مدن السنة العرب بالمثلث الغربي.. بحجة الحرب ضد داعش).. (ولاء مطلق للعراق..اذهبوا واجتاحوا مدن الاكراد وكركوك.. ).. (ولاء مطلقللعراق..اذهبوا وهدموا محافظات وسطوجنوب الشيعية العربية..بحجة قمع الغوغاء عام 1991)..

والله لا حل الا اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..وجعل نظام الحكم بالعراق رئاسي فدرالي..وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسيةوالاقتصادية عن شيعة العراق وعربها الشيعة.

فبس الله يستر.. (من ادخال السنة..بمظاهرات التحرير)؟؟

فما (اجتمع السنة والشيعة على شيء..الا وكان الشيطان ثالثهما)؟؟ قشمر وقشمره..وقشامر..(اخوان سنة وشيعة)؟؟ حتى نضحك على الشيعة العرب…

– فانهزمت القاعدة..قالوا (اخوان سنة وشيعة..وبعد ما نعترف بالطائفية).. طلعوا النه (داعش والبغدادي).. انهزمت داعش وقتل البغدادي .. (رجعوا قوانة اخوان سنة وشيعة)..

– واليوم يضحكون علينا باخوان سنة وشيعة.. بساحة التحرير .. ليفشلونها من داخلها..

اجتمع (شيعة وسنة بنكسة العشرين 1920).. (فحكم السنة رقاب الشيعة)..

اجتمع (شيعة وسنة .. تحت مسمى المكاومة بعد 2003).. (فاوجدوا لنا المليشيات والقاعدة .. ). . ثم القتل على الهوية التي طرفاها جيش مهدي والقاعدة .. اصحاب المكاومة؟؟

فالله يستر (اذا ادخلوا سنة .. بمظاهرات الشيعة العرب بالتحرير).. تحت شعار (أخوانه سنة وشيعة).. شراح يظهر من مصيبة جديدة؟

ورسالتنا..(للسذج من الشيعة العرب).. (حتى لا ننسى)..

هذه هتافات السنة .. (بساحات الاعتصام).. وهتفها قبلهم (السنة الاخوانية) ببغداد بعد عام 2003.. ايضا.. (بغداد النه..وما نطيه لو نحرك اوله وتاليه).. (ويدعون بان ترد بغداد اليهم)..

فنقول لهم.. (بغداد شيعية عربية..وما نطيه..لو نحرك الغربية اوله وتاليه)..

(فسبب مجيء السنة لبغداد).. بدعوى (التظاهر بساحة التحرير).. هو اعتبارهم بغداد (كافرة.. يجب ان ترد للاسلام.. لانها بيد الشيعة.. فعليه ان تعود للسنة حسب وصفهم).. فكفى اكذوبة (اخوان سنة وشيعة).. فنحن لسنا ضد السنة.. ولكننا نرفض الخضوع لحكمهم مجددا باسم (الوطنية وشعار الخوارج..اخوان سنة وشيعة)..من كل ذلك (ليكون للسنة العرب اقليمهم).. وليكون لنا اقليمنا (من الفاو لسامراء مع باديةكربلاء النخيب وديالى)..

وهذا فلم يوتيوب..لتظاهرات السنة بالاعتصامات.. تكشف فحوى شعار(قادمون يا بغداد)؟

وهنا رد على المعترضين على طرحنا:

عرفوا لي معنى (الطائفي) ؟؟

فوالله..لو كان في العراق .. (شيعي عربي طائفي).. لكنت اول من (انتخبه) بدمي..

بالعراق لا يوجد (حزب اوسياسي شيعي عربي طائفي) مع الاسف..ومن موجودين (سراق الطائفة..وقتلت الطائفة.. وخونة الطائفة).. الطائفي من يجلب النار لكرصة اهله.. لو كان للشيعة العرب سياسيين طائفيين لكان وسط وجنوب العراق مثل دبي ..او على الاقل مثل كوردستان..ولو كان للسنة العرب سياسيين طائفيين..لكان المثلث السني العربي مثل ابو ظبي.. او على الاقل مثل كوردستان..

ثم لا يعني اني مثقف وعلماني..

(اني بلا جذور لاهلي بوسط وجنوب ارض الرافدين.. الشيعة العرب)..لا يعني اني (لست مذهبيا) اني اقبل ان يحكمني (من لا ينتمي لمذهبي))..لايعني اني (لست قوميا).. اني اقبل ان يحكمني (فارسي او تركي)..لايعني اني (لست متعصبا).. اني اقبل ان يحكمني..(المتعصب من الطرف الاخر)..لا يعني اني (ليس عنصريا).. باني اقبل ان لا يكون (للشيعة العرب كيان سياسي لهم كاقليم بوسط وجنوب العراق).. بوقت (السنة العرب لديهم 20 دولة سنية عربية).. فلماذا يرحم ا بناء شعبنا الشيعي العربي من حقهم بدولة (من البحرين لسامراء مع الاحساء والقطيف والاحواز ووسطو جنوب ارض الرافدين)..)..لا يعني اني ضد الاحزاب والبعث.. اني اقبل ان يكون (الذئاب المتربصة بنا اخوة لنا).. فكلنا ضد الاحزاب الفاسدة والفاشلة والعنصرية والعميلة بالحكم اليوم شلع قلع.. مع البعث المجرم..

من جهة ثانية..نقول للسنة والمحيط العربي السني الاقليمي:

انا لم اتظاهر..بساحة التحرير ببغداد.. ضد ايران.. ونظامها الارعن.. القذر..حتى (اثبت عروبتي لك ايهاا لسني العربي)..).. فلا يعني اني ضد ايران.. باني اقبل ان يعود حكم السنة والبعث تحت شعار الخوارج (اخوان سنة وشيعة)..كما رفع من قبلكم شعار (لاحكم الا حكم الله..لتقتلون الامام علي)..فانا عربي شيعي..بكل فخر.. وانت اي السني العربي تذكر (باني لست..زوج ولاقشمر).. فما زالت دماء ابناء الشيعة العرب لم تجف الذين قتلتموهم على الهوية ذبحا وتعذيبا.. والمقابر الجماعية التي اقترفها النظام السني الذي راسه حبيبكم صدام المقبور.. وبدعم من المحيط العربي السني الاقليمي ..

واعلم اني ادرك بانك تننتظر اليوم الذي تصعد فيه على جماجم الشيعة العرب ومتظاهرين ليعود حكم السنة بدعم من المحيط العربي السني الاقليمي.. فلا يعني اني ضد ايران.. باني اقبل ان يعود حكم السنة والبعث تحت شعار الخوارج (اخوان سنة وشيعة)..كما رفع من قبلكم شعار (لاحكم الا حكم الله..لتقتلون الامام علي).

تنبيه:

اضطهدنا بزمن حكم السنة.. بسبب (تشيعنا).. واضطهدنا بزمن حكم شيعة ماما طهران الاسلاميين..بسبب اننا عرب من ابناء وسط وجنوب..فنعم لاقليم الشيعة العرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

ونحذر..من نكسة العشرين..الى ..ساحة التحرير؟

مما يتطلب ان لا تصبح انتفاضة ساحة التحرير المباركة..2019.. (كنكسة العشرين عام 1921).. (فلا تنسون الماضي يا ايه الشيعة العرب..مظاهراتنا..ليس لاعادة الحكم للسنة.. تحت شعار اخوان سنة وشيعة.. شعار الخوارج هذا).. وليس (للتنازل عن حقوقنا للاكراد والسنة العرب كما حصل ويحصل بالعقود الماضية لحد اليوم).. يجب وضع ترياق للشيعة العرب حتى لا يكررون نكسات الماضي..

فبلا زعل.. مجيء السنة للمظاهرات بالتحرير ..يلوثونها..

فالبارود ليس خطر (بوحده)..ولكن يصبح خطر (ان وضعته مع النار)..

مزج الشيعة العرب ..مع السنة.. كالبارود مع النار..ينفجر.. فيخسر الطرفين..علما..مطالب ساحة التحرير..ليست هي مطالب اعتصامات السنة بالانبار

مطالب السنة ..الغاء اجتثاث البعث المجرم..الغاء المادة 4 ارهاب..الخ.. اما مطالب ساحة التحرير..هي مطالب انسانية..تنبع من مظلومية الانسان العراقي..

فماذا جنينا من مجيء..السنة العرب لبغداد.. (عبد السلام عارف..من الانبار..الفلوجة).)..

البكر وصداما..من تكريت … انقلابات عسكرية.. دموية..

داعش رفعت شعار (قادمون يا بغداد)..

الاخوان المسلمين رفعوا شعار(بغداد سنية وما نطيه لو نحرك اوله وتاليه)..

بؤر السنة ببغداد ..الاحياء السكنية التي بنتها الانظمة السنية لتجمعات القادمين من الغربية..اصبحت بؤر للقتل على الهوية ضد الشيعة العرب ..

الطوق السني ببغداد..الاستيطاني ..يخنق بغداد ذات الاكثرية الشيعية العربية.

ونؤكد ان اللعبة مشتعلة .. بظل وحدة العراق المركزي فيدعون ان السنة لديهم غيرة على العراق ولكن كيف؟؟

باحتضان الدواعش.. احتضان القاعدة.. التمجيد بصدام السني الذي قتل الشيعة العرب..برفعهم شعار قادمون يا بغداد لحكم العراق مركزيا مجددا على رقاب الشيعة والضحك على ذقونهم..بمشاركت.. قواهم السياسية مع شيعة السلطة الموالين لايران بتقاسمهم العراق فسادا ..

وتذكر.. دور السنة بزمن عبد الرحمن عارف والبكر السنيان.. وحرسهم القومي الفاشي المدعوم مصريا.. بقتل العراقيين الرافضين لجعل العراق اقليم تابع لمصر باسم الجمهورية العربية المتحدة (مصر) وعاصمتها القاهرة وزعيمها المقبور الاجنبي جمال عبد الناصر..ضمن شعار (نفط العراق بكيب المصريين..وبلحهم بالكيب الاخر))..

فخير لنا ان (نصيح..احذروا من الفتنة السنية..بزحف قوافل سنية من الانبار لبغداد بحجة دعم مظاهرات التحرير .. تحت شعار الدواعش قادمون يابغداد).. من ان (نصيحها .. صكا بالحرب على الهوية .. مقابل الذبح على الهوية ..

ونؤكد.. (ما حن عجمي على عربي قط)…( وما حن سنيا على شيعيا قط..)..

فنعم لاقليم الشيعة العرب..بوسط وجنوب ارض الرافدين..لانقاذنا من حقارة ايران.. وطائفية السنة العرب..

ونقول: للسني العربي.. (لا تعتبرني اني الشيعي العربي.. الذي اطالب باقليم بوسط وجنوب.. طائفي او عدو لك).. (ولكن احذروخاف..من الشيعي الذي يرفع شعارات الوحدة بين الشيعة والسنةويرفض الفدرالية.. فهؤلاء من قتلوك على الهوية.. كالصدريين ومليشياتهم جيش مهدي.. ولا تنسى الولائيين امثال هادي العامري وقيس الخزعلي وابو مهدي المهندس..يرفعون ايضا شعارات الوحدةالعراقية المركزية..وهم عملاء لايران.. وانت ايه السني تتهمهم بانهم طائفيين واعداء لك..وعملاء لايران) ام نسيتم ذلك؟علما اني الشيعي العربي الفدرالي اؤمن بالمقابل بان يكون لك ايه السني العربي اقليمكم مثل اقليم كوردستان.,.,

ونبين بان عدم الاعتراف (بالفروق بين العراقيين ومكوناتهم واطيافهم).. هو من (فتح الباب لسحق طوائف وقوميات عن بكرة ابيها)..و.. اوجد (الصراعات المذهبية والقومية والمناطقية).).. فهل تعلمون بان سبب (نهوض اوربا وامريكا) هو (اعترافهم بالفروق الفردية والمكوناتيه).. لذلك نجد (طبقوا الفدراليات والكونفدراليات.. داخل دولهم.. فسويسرا فدراليات .. والمانيا وبريطانيا .. الخ)..واقوى دول العالم (فدرالية..رئاسية.. كامريكا ترامب..وروسيا بوتين).. عندما اعترف بالفروق المكوناتية والفردية (للاكراد).. بحقهم باقليم فدرالي كوردستان واقليمها..(نهضت كوردستان .. مقابل تراجع مرعب للمناطق الغير خاضعة لاقليم.. واقصد وسط وجنوب.. والغربية)..لنعترف بوجود اكثرية شيعية عربية بوسط وجنوب وبحقها باقليم فدرالي..

ونعترف بحق السنة العرب بالغربية باقليم فدرالي.,.سوف نجد اننا نتقل لمرحلة ما بعد المذهبية والقومية وصراعتهما..

فتذكروا بان اقليم كوردستان لم يقتل فيه اي عراقي لا على الهوية القوميةولا المذهبية ولا الدينية..لان الاكثرية الكوردية السنية مطمئنة بمنطقة اكثريتها باقليم..في حين قتل الشيعة العرب على الهوية بسبب عدم اطمئنان السنةالعرب بارضهم بالغربية.. وقتل السنة العرب على الهوية بوسط وجنوب.. لان الشيعة العرب غير مطمئنين بمنطقة اكثريتهم بوسطو جنوب..ادعو الله ان وضحت..

ولمن يقول لا تقولوا (قال السنة..قال الشيعة.. )؟؟ لعد ماذا نقول (قال السيخ؟؟ قال البوذيين؟؟..هو الصراع بين المكونات شئنا ام ابينا.. وسبب الانفجارات المذهبية والقومية هي (الوحدة القسرية .. ).. فضياع العراق بسبب (وحدته المازومة).. فضم ثلاث مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد.. هو سبب انفجارات الازمات القومية والمذهبية والمذابح والصراعات..

لا حل الا الاقاليم الثلاث..؟جعل العراق نظام رئاسي فدرالي..وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسيةعن الشيعة العرب والعراق.

وسؤال للشيعة العرب..هل فعلا تجاوزنا الطائفية.. (هل نحن سذج وقشامر.. وننسى بسرعة)؟

(الشعوب التي تنسى بسرعة تاريخها القريب والبعيد..لا يكون لها تراكم معرفة ..ولا تستفيد من تجاربها)).. فهل نسينا:

القتل على الهوية.. سبايكر وسجن بادوش وقتل الشيعة فيها بوحشية من قبل العشائر العربية السنية..المفخخات والعمليات الانتحارية السنية..بعشرات الاف التي استهدفت الشيعة العرب

حكم السنة بزمن صدام والبعثية ..وسفكهم دماء الشيعة العرب.. 1400 سنة من حكم السنة وامبراطورياتهم على جماجم الشيعة العرب بارض الرافدين..شعار قادمون يا بغداد .. الذي يرفعه السنة ومنها بزمن داعش..وابناءهم اليوم الذين بحجة دعم مظاهرات ساحة التحرير من قبل سنة الانبار يرفعون نفس شعار داعش (قادمون يا بغداد)..)..

فلا حل الا اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى

وجعل نظام الحكم بالعراق رئاسي فدرالي..وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسيةوالاقتصادية عن شيعة العراق وعربها الشيعة..

ليتبين بان . (في الوحدة العراقية المركزية فتنة)..

فوالله ما طيح حظ العراق.. واشعل العراق فتن.. الا (دعاة وحدة العراق)..

يقولون .. احنه اخوة مسلمين؟؟ عن اي اخوة؟؟ الحرب الطائفية.. والقتل على الهوية.. وقتل الاكراد بحلبجة والانفال.. وازمة كركوك واجتياجها.. وتدمير مدن السنة..بعد 2014… وقبلها تدمير مدن الشيعة بالانتفاضة الشعبانية 1991.. وتهجير واغتصاب اليزيديات والمسيحيات والشيعيات التركمانيات والشبك والعرب الشيعة.. الخ ..فكافي عاد خلونه انعيش الواقع.. فوالله دعاة وحدة العراق تحت شعارات وحدته..قتلوا الاكراد تحت تهمة (الانفصال والجيب العميل).. وقتلوا السنة العرب تحت عنوان(الارهاب وداعش)..وقتلوا الشيعة تحت عنوان (عملاء ..وابناء السفارات الامريكية واسرائيل)..

ونجيب عن سؤال (لماذا الامريكي بطل).. بتحريره للشيعة العرب بالعراق عام 2003:

– لانه حررنا بماعجز عنه ائمتنا المعصومين المدعومين من الله.. لمدة 1400 سنة؟

– لانه حررنا بما عجز عنه الشيعة لمدة 1400 سنة من اسقاط حكم السنة على رقابنا بارض الرافدين.

– لانه حررنا .. بعد 1400 سنة من لطم الصدور باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه.. وتمسك الشيعة بستار البيت الاسود (الكعبة).. ولم يسقط حكم الظالمين علينا..لياتي الامريكان والجندي الامريكي البطل وبوش ويحررنا..

– لاننا قيدنا انفسنا بشعارات القشامر (اخوان سنة وشيعة).. وكان ذلك الشعار قيد من القيود التي كانت السبب بفشلنا باسقاط حكم الظالمين السنة على رقابنا..

– لانه حررنا ودعم انتخابات .. اوصلت شيعة للحكم بالعراق..وليس ذنب الامريكي بان الاصابع البنفسجية للشيعة نفسها انتخبت الحرامية.. بعد عام 2003..لتنتبه هذه الجماهير الشيعية لفساد من انتخبوا من عملاء ايران.. لينتفضون عام 2019.. وقبلها يقاطعون الانتخابات 2018.. باغلبيتهم.

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم