نيجيرفان بارزاني عن قرار يخص السليمانية: مفخرة لقد افرحني جدا

عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن سعادته بقرار اليونسكو ادراج السليمانية بقائمة المدن المبدعة بمجال الادب.

وقال بارزاني في تغريدة له، ان “هذا القرار مفخرة وافرحني جدا”.

واضاف، “اهنئ كتاب وادباء السليمانية، كما اهنئ فناني مدينة سنه- الكوردية بايران-“، التي ادرجت بقائمة المدن المبدعة بمجال الموسيقى.

وأدرجت امس منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم، اليونيسكو، مدينة السليمانية على قائمة “المدن المبدعة” فى مجال الادب.

جاء ذلك في قائمة اعلن عنها اليونسكو تتألف من 66 مدينة مبدعة جديدة من دول مختلفة من حول العالم.

وجاء في بيان المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمدن الموافق للخميس، أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة ستضم كلا من العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة السليمانية باقليم كوردستان العراق بصفتهما مدينتين للأدب، ومدينتي رام الله الفلسطينية والصويرة المغربية بصفتهما مدينتي الموسيقى، وكذلك مدينة المحرّق بالبحرين عن فئة التصميم، والشارقة بالإمارات العربية المتحدة بصفتها مدينة الحرف والفنون الشعبية.

وتلتزم مدن اليونسكو المبدعة بوضع الثقافة في صميم استراتيجياتها الإنمائية، وتبادل أفضل الممارسات في ما بينها.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بمناسبة اليوم العالمي للمدن “تحرص المدن المبدعة في جميع أرجاء العالم، كلّ منها بطريقتها، على جعل الثقافة ركيزة من الركائز التي تبني عليها استراتيجياتها، وليس مجرد عنصر ثانوي فيها.. ويشجع ذلك على الابتكار السياسي والاجتماعي، ويتسم بأهمية خاصة للأجيال الشابة”.

وجاءت على قائمة شبكة المدن المبدعة الجديدة لليونسكو مدينتان ألمانيتان مهمتان أيضا وهما: كارلسروه بصفتها مدينة الفنون الإعلامية، وبوتسدام بصفتها مدينة السينما وصناعة الأفلام ضمن شبكتها.

وكان هناك أربع مدن ألمانية مدرجة بالفعل من قبل في الشبكة، وهي هانوفر وهايدلبرغ ومانهايم وبرلين عن التصميم.

وشملت المدن المبدعة الجديدة مدنا من دول أوروبية أخرى غير ألمانيا، وكذلك مدنا من الهند والصين والبرازيل وأستراليا ودول أخرى.