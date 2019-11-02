وزارة الاتصالات العراقية تصدر توضيحا بشأن ضعف خدمة الانترنت

عزا مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات العراقية يوم السبت ان ضعف خدمة الانترنت في البلاد بسبب اعادتها جزئيا بعد قطعها مع انطلاق الاحتجاجات في اوائل شهر اكتوبر الماضي.

وقال المصدر ان “قطع الانترنت ليس من صلاحيات وزارة الاتصالات لكن العودة الجزئية للإنترنت والذي يسمى بالإنترنت الضعيف جاء بتقديم الطلب بعودة الخدمة لصرف مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين بجهود وزارة الاتصالات”.

واضاف المصدر ان الوزارة “استطاعت استحصال عودة الانترنت الجزئي في حين أن القطع الحاصل للأنترنيت في العراق منذ بداية الشهر العاشر جاء بقرار من جهات عليا”.

يشار الى ان تقارير اقتصادية غربية اشرت تكبد العراق خسائر مالية تقدر بمليار دولار جراء حجب الانترنت خلال عدة ايام في شهر اكتوبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب البلاد.