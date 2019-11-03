الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن موقفه من المطالبات بتعديل الدستور العراقي

كشف المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، السبت، موقف الحزب من المطالبات بتعديل الدستور العراقي.

وقال محمد في مؤتمر صحفي “نتابع بقلق التظاهرات في مدن وسط وجنوب العراق”، مردفا “قلقون من سقوط الضحايا، سواء بصفوف القوات الامنية او المتظاهرين”.

ودعا محمود الاطراف السياسية المعنية الى الاسراع بحل المشاكل وعدم بقائها طويلا”.

واشار الى ان “هنالك حديث من بعض الاطراف العراقية عن تعديل فقرات في الدستور”، مبينا ان “الخلل ليس بالدستور بل بطريقة تفسيره والتعامل معه”.

ونوه محمد الى انه “اذا تم التعديل وفق ما هو موجود، فلا توجد مشكلة”، مشددا على ان “تعديل الدستور لا ينبغي ان يتم على حساب حقوق شعب كوردستان”.