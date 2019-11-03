الدين والدولة، ح 3 *

د. رضا العطار

ان الدولة العربية الحديثة استغلت الدين استغلالا فظيعا لخدمة اغراضها – فهي ان رفضت فصل الدين عن الدولة فذلك كان لمصلحتها السياسية. وهي ان ربطت الدين بالدولة فذلك لمصلحتها السياسية ايضا.

لقد شهدت الدولة العربية الحديثة في القرن العشرين وصلا جديدا بين الدين والدولة. وكان ذلك بفعل ربط الدين بالسياسة. وبفضل التعبئة الاسلامية في الصراع ضد الاستعمار في النصف الاول من القرن الماضي، اصبحت العودة الى الاسلام من المحركات الاساسية للنضال.

استمرت العلاقة بين الدين والدولة في الدولة العربية الحديثة – وكانت ايجابية في بعض الاحيان وسلبية في احيان اخرى، حسب حاجة رجال السياسة للدين وحسب حاجة رجال الدين للسياسة. – – فعندما احتاج الشيخ عبد الوهاب قوة سياسية تدعم دعوته الوهابية، بحث عن السياسيين من آل سعود لمساندته – – وعندما احتاج الملك عبد العزيز آل سعود الى دعوة دينية ليركب بها مركب السياسة، لم يجد غير دعوة عبد الوهاب. فكان موقف ابن سعود وجها لوجه مع الوهابية. – – فالتصق الدين بالسياسة التصاقا متينا وممتدا. – واصبحت الدعوة السلفية الوهابية هي ايديولوجيا السياسة السعودية.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين قامت اشكالية شديدة في علاقة الدين بالدولة من خلال قيام الجمهورية المصرية عام 1952 – ولم تكن هذه الاشكالية قائمة في العهد الملكي. الذي كان الاخوان المسلمين يدعمونه. ولا زالوا يدعمون العهود الملكية العربية الاخرى. – – ولو كان زعيم الاخوان حسن البنا المعروف باعتداله وتسامحه وواقعيته السياسية ومرونته الفكرية، لنقول: لو عاش هذا الرجل بعد عام 1952 ، لما وقع الصدام الدموي بين اتباعه ونظام عبد الناصر. على النحو الذي وقع نتيجة تطرف سيد قطب ومن حوله الذي ادى الى نكبة الاخوان في مصر. علما ان هذه المحنة بدأت منذ ان طالب الاخوان عبد الناصر باجراء استفتاء عام على قيام دولة الخلافة الاسلامية. وقد اشتد الخلاف بين الاخوان و النظام الناصري ورفعت السيوف في وجوه المتخاصمين، حتى حاول الاخوان اغتيال عبد الناصر في العام 1954 للاستيلاء على السلطة.

وبدا من العام 1961 مرحلة شديدة من الصراع السياسي بين عبد الناصر والاخوان، عندما كشف النظام عن وجه الدولة العلماني، وقراره الحاسم في فصل الدين عن الدولة. وكانت اسباب هذه القرارت المظاهر التالية:

1 – موالاة الاخوان المسلمين للانفصاليين في سورية. وتولي معروف الدواليبي، زعيم الاخوان رئاسة الحكومة في دمشق بعد الانفصال.

2 – اتهام مصر لجماعات اخوان المسلمين في دول الخليج بمساندة الانفصاليين.

3 – صدور قانون تنظيم الازهر دون رضا الاخوان عنه والذي اصبح لرئيس الجمهورية صلاحية القرار الاول في وضع النظام الاساسي له.

4 – تحول لجنة (دار الافتاء) في الازهر الشريف الى هيئة لاقرار الاجراءات الاشتراكية اقرارا دينيا واصدار الفتاوى الشرعية لصالحها.

5 – توجه النظام نحو مفهوم (الدين للشعب) وليس لفئة سياسية معينة، تمتطئ الدين للوصول الى السلطة.

6 – صدور الميثاق الوطني بطابعه العلماني في العام 1962

7 – صدور القرارات الاشتراكية التي اعتبرت معارضة لرأسمالية الاسلام.

8 – صدود النظام عن كل مطالبة بالاصلاح السياسي من قبل الاخوان.

9 – تحول الثقافة العربية في مصر الى ثقافة يسارية، واطلاق يد اليسار في الاعلام.

10 – زيادة عدد المساجد الى الضعف بعد الثورة، كي يثبت النظام انه حريص على الاسلام اكثر من حرص الاحزاب السياسية الدينية عليه.

وقد ادى كل هذا الى صدام حاد بين الاخوان وعبد الناصر كانت نتيجتها سلسلة من الاعتقالات والتشريد والطرد والتعذيب والقتل لزعماء الاخوان المسلمين كما هو معروف.

وبعد رحيل عبد الناصر، استطاع السادات ان يستفيد كدولة من الجماعات الاسلامية كتغطية سياسية للخطوات المستقبلية التي كان ينوي القيام بها. فقد كان هناك تنسيق بين قوانين السادات وبين النشاط الديني للجماعات الاسلامية، الذين اصبحوا في عداد البنئ الحكومية – – وقد صرح علماء من الازهر ان الاسلام يدعو الى الموافقة على مقترحات السلام. وذلك مباركة من الازهر لمحادثات السلام التي كان يقوم بها السادات مع اسرائيل. وتأييدا لسياسة الانفتاح الاقتصادي الذي قام بها السادات والتي اتت على الاقتصاد المصري بالافلاس وخراب الصرح العمراني والاقتصادي الذي اقامه عبد الناصر في عهده.

ورغم تجاوب السادات مع ايديولوجية الجماعات الاسلامية، الا ان قتل السادات قد تم على ايديهم. والتي لم تسامح السادات في كونه كان رئيس المحكمة التي حكمت على سيد قطب بالموت شنقا.

وقد سعى انور السادات الى لقب امير المؤمنين من خلال مجلس الشعب المصري، الا انه لم ينله. ونال لقبا جديدا وهو (الرئيس المؤمن) وان كان قد نال في السبعينيات منزلة ارفع من قبل الشيخ محمد المتولي الشعراوي الذي رفع السادات الى مرتبة الالهية، حين قال له في مجلس الشعب ( والله لو قدر ان اجعل منك ان لا تُسأل عما تفعل، لفعلت ذلك)

وذلك اشارة الى الله العزيز القدير الذي قال في الكتاب ( لا يُسئل عما يفعل وهم يُسألون)

اما في الاردن فقد كان الاخوان المسلمون يعمقون من مفهوم الحاكم القرشي الهاشمي ويطلقون على الملك (حفيد رسول الله) وان كان الملك في الاردن يرفض لقب امير المؤمنين. – – وذلك على خلاف ما كان عليه الوضع في المغرب الذي يعتبر ملوكه بانهم ايضا من البيت الهاشمي العلوي وان الملك هو امير المؤمنين بنص الدستور ومن خلال الممارسات التي يقوم بها كرئيس للمجلس الاعلى لعلماء الدين.

اما السعوديون فقد ابتعدوا عن دعوى انهم امراء المؤمنين وخلفاء الله ورسوله، واكتفوا بلقب (خادم الحرمين الشريفين) وذلك على سنة سلاطين آل عثمان الذين كانوا يلقبون ايضا بخادمي الحرمين الشريفين، بدءا من الخليفة سليم الاول في القرن السادس عشر.

* مقتبس من كتاب الفكر العربي في القرن العشرين المجلد الثالث، د. شاكر النابلسي.