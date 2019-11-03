العلاقات الخارجية النيابية: المتظاهرون وجهوا رسالة لايران ينبغي ان تعيها

افاد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني، السبت، بأن شعارات المتظاهرين اكدت رفض منهج الوصاية الايراني.

وقال العاني في بيان “جاءت اصوات المتظاهرين ضد التدخل الايراني في الشأن العراقي تعبيرا صادقا عن رفض العراقيين لمنهج الوصاية وسياسة الاملاءات التي تمارسها طهران تجاه العراق”.

واضاف “أشرنا ومنذ وقت مبكر ان سياسة الاستعلاء التي يمارسها حكام ايران ستودي ببلادنا الى التمزق والى فقدان الشعب ثقته بنظام تريد أن تتحكم في مقدراته أيادٍ خارجية تسعى لتسخير مصير وطننا كجزء من صراعاتها الخارجية، وها هي نتائج تدخلاتهم الفاضحة تنقلب الى وعي وطني جماهيري رافض لهذا المنهج العدواني”.

وتابع العاني ان “تصريحات المسؤولين الايرانيين بدءاً من مرشدهم والتي يتهمون فيها المنتفضين بشتى التهم الباطلة، انما تمثل تدخلا فاضحا مستفزا وجرحا بليغا لكرامة كل عراقي يعتز بوطنه وينشد له الاستقلال والاستقرار، وما هذه الاصوات المدوية الا رد فعل طبيعي على السياسات الايرانية العدائية تجاه الشعب العراقي، وعلى صناع القرار الايراني ان يعوا هذه الرسالة ويتصرفوا بما ينسجم ورغبة الشعبين الجارين بعلاقة وطيدة مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.