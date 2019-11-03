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العمل العراقي يدعو المتظاهرين الى التركيز على إصلاح الحكومة والأوضاع وعدم الانجرار لمهاجمة دول الجوار

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الاحد المصادف ٣ / ١١ / ٢٠١٩ ، بيانا على خلفية محاولات البعض حرف التظاهرات عن مطالبها السلمية الاساسية في التغيير والإصلاح ، ومما جاء فيه:

يستغرب المجلس السياسي للعمل العراقي محاولات البعض لحرف التظاهرات عن مطالبها المشروعة في الاصلاح الى مهاجمة دول الجوار وبالذات الجارة ايران.
وأضاف البيان: في الوقت الذي نقف مع ابناء شعبنا في مطالبهم بالإصلاح والتغيير فإننا ندعوهم الى عدم الانجرار بعيدا عن المطالب الاساسية التي قد تحرف التظاهرات عن الغاية التي انطلقت من اجلها.
وأشار البيان: ان المظاهرات شأن داخلي ومطالب سلمية بين الشعب والحكومة ولا ينبغي الخروج بها عن هذا المنظور.
وختم البيان بدعوة المتظاهرين الى منع الشعارات التي تستهدف النيل من رموز وشخصيات الجارة ايران التي وقفت مع العراق في محنته مع داعش وتوجيهها الى الولايات المتحدة التي دمرت العراق وعدم خروج الشعارات السلمية عن منطق المطالبة بالتغيير والإصلاح.
حفظ الله المتظاهرين والقوات الأمنية من كل سوء
وحفظ الله العراق من الدسائس والمؤامرات.

المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
٣ / ١١ /9 ٢٠١

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