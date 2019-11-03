القبض على عصابة سطو مسلح قتلت مسؤولا وهاجمت عناصر امن بكركوك

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كركوك يوم السبت عن القاء القبض على عصابة سطو مسلح واغتيالات استهدفت القوات الأمنية داخل المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه “تم رصد أشخاص ممن يبعثون مظهر للشك والريبة وأثناء الاستفسار منهم عن هوياتهم الثبوتية حاولوا الفرار وتمت مطاردتهم في داخل الأفرع والازقة وتم القبض عليهم وهم كل من ( س،ع،م ) و ( غ، هـ ، أ ) و ( م،م،م ) و( س،أ،ع )و ( ع،ف،ح ) و ( ن،أم).

واشار البيان الى انه تم ضبط بحوزتهم أسلحة متوسطة ورمانات يدويه عدد ( ٢ ) وقنبله يدوية غازية حرارية عدد ( ١ ) وحربة وجعبة عسكرية ومقص حديدي يستخدم ( لكسر الأقفال والأصفاد الحديدية ) وأنبولات ملوثة بالمواد المخدرة.

واوضح البيان انه تم الاعتراف من قبلهم أيضا على حادث اغتيال احد الموظفين البارزين في مدينة كركوك وضرب القوات الأمنية بواسطة الرمانات اليدوية تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق فقرر فرد قضايا تحقيقية بحقهم وفق أحكام المواد ( ٤٠٦ ق.ع ) و ( ٤٤٢ ق.ع ) و ( ٤٤٦ ق.ع ) و ( ٢٣١ ق.ع ) و ( ٢٤ / ثالثآ من قانون الاسلحة ) و ( ٢٨ من قانون المخدرات )، منوها الى انه ما زالت التحقيقات جارية لينالوا جزاءهم العادل .