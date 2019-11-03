القبض على عصابة مخدرات في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد.

وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان انه “وبعد ورود معلومات الى مكتب المنصور لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، عن وجود عصابة تتاجر بمادة الكرستال المخدرة، على الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص”.

واضاف البيان انه “وبعد جمع المعلومات والتحري واستدراج افراد العصابة تم القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم المواد المخدرة، وقد تم التحقيق معهم واعترفوا بقيامهم بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة، حيث عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)”.