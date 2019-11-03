القضاء ينفي إصداره مذكرة قبض بحق العبادي: الداخلية هي المختصة

نفى مجلس القضاء الاعلى يوم السبت اصداره مذكرة قبض بحق زعيم ائتلاف “النصر” رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، مؤكدا ان وزارة الداخلية هي المختصة بتنفيذ مذكرات القبض.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان انه “اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص (محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه)”، موضحا انه “لم يصدر من القضاء اي مذكرة بخصوص العبادي”.

واضاف البيان انه في حال صدور مذكرة من القضاء بحق اي شخص فان الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة الى الدولة متمثلة بوزارة الداخلية وهي جهة معلومة للجميع تتبع السياقات القانونية العلنية”.

وكان ائتلاف النصر قد ذكر في بيان ان “مجلس القضاء لم يصدر اي توضيح بخصوص (محاصرة منزل العبادي) وهو اصدر توضيحات ونفي في مواضيع ملفقة اقل شأنا”.

وتضاربت الانباء حول محاصرة مجموعة ملثمة ليلة امس الجمعة منزل العبادي في المنطقة الخضراء المحصنة اذ تؤكد الجهات المقربة من الاخير الامر الا ان السلطات الامنية تنفي ذلك من بينهم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.