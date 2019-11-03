القوة الجوية العراقية تعيد طائرة T-6 الى الخدمة

اعادت قيادة القوة الجوية طائرة T-6 التدريبية الى الخدمة بعد توقفها لمدة 4 سنوات.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم السبت ان الطائرة باشرت بالطيران من قاعدة بلد الجوية لإكمال المنهج التدريبي الخاص بطلبة القوة الجوية.
اعادت قيادة القوة الجوية طائرة T-6 التدريبية الى الخدمة بعد توقفها لمدة 4 سنوات.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم السبت ان الطائرة باشرت بالطيران من قاعدة بلد الجوية لإكمال المنهج التدريبي الخاص بطلبة القوة الجوية.
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