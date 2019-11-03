المتظاهرين..وتحدى البرلمان ان (يقرر ازالة صور خامنئي بالعراق) ومقترح العصائب ناقص..وتوصيات

بسم الله الرحمن الرحيم

رغم صرخات المظاهرين المليونية.. بساحة التحرير ببغداد ومن ضمنها بوسط وجنوب ارض الرافدين..الرافضة لايران (ايران بره بره.. بغداد تبقه حره)..وحرق صور (الخميني وخامنئي).. ورفع لافتات كبيرة بكربلاء بمسيرات جماهيرية شعارات معادية لقاسم سليماني وايران وخامنئي..ووصفهم بالمجرمين.. وتدنيس العلم الايراني بوضعه بالارض والدوس عليه.. لتعكس رفض شعبي شيعي عربي للهيمنة الايرانية على العراق ومقدراته.. الاقتصادية والسياسية والعسكرية.. على حساب مصالح العراق العليا.. (لم نجد البرلمان العراقي.. يصدر اي قرار بهذا الشان).. ولم نجد (مبادرة العصائب..تاخذ هذا المحور بنقاط المبادرة الخاصة بهم)..

وهنا.. (اتحدى.. البرلمان العراقي.. ).. ان ..(يصدر قرار..بازالة كل صور الزعماء الاجانب)

فاتحداهم ان يقررون البرلمانيين.. (قرار بازالة كل صور الزعماء الاجانب..من شوارع العراق).. وعلى راسها الايرانيان.. (الخميني وخامنئي) الذين كل منهما يعتبر (القائد العام للقوات المسلحة الايرانية.. حسب الدستور الايراني).. سواء الخميني بحياته.. والخامنئي من بعده.. (حكام الدولة الاجنبية ايران).. وعدم وضع صور اي زعيم اجنبي بدوائر الدولة الرسمية العراقية..وبواجهات مقار الاحزاب والهيئة الامنية والعسكرية والمدنية كافة.. ..لارضاء الشارع الشيعي العربي الرافض للهيمنة الايرانية.. والتي تستفزه صور الزعماء الايرانيين بشوارع العراق..ويلحق ذلك بقرار بازالة كل صور رجال الدين المحليين والسياسيين من شوارع وساحات وجداريات العراق.. لزرع الاطمئنان وازالةالاحتقان الداخلي..

وكذلك يصدر قرار يعتبر فيه كل من يضع صور زعماء اجانب..بشوارع العراق.. يقع واضعها بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية.. والعمالة للاجنبي بالمحصلة.. وعقوبتها والاعدام..

ونحذر من مخاطر (النظام الرئاسي بالعراق)..

(فهادي العامري ..يريد نظام رئاسي).. و(عزة الدوري.. يريد نظام رئاسي)؟؟

فهادي العامري (ايران)..يريد نظام رئاسي (كبشار الاسد).. العوبة بيد ايران وروسيا.. وعزة الدوري.. يريد نظام رئاسي ..(لينجب حاكم كصدام بدكتاتوريته).. فلا حل الا (نظام رئاسي فدرالي).. كروسيا بوتين الاتحادية.. وامريكا ترامب المتحدة.. فالنظام البرلماني بالعراق فشل..لانه يولد الفساد..والنظام الرئاسي بالعراق فشل..لانه يولد الطغاة.. فلا حل الا المزج بينهما (النظام الرئاسي الفدرالي)..

وعليه يجب ان توضع قرارات لتخفيف الاحتقان بين شيعة العراق ضد ايران.. على العصائب اخذها بنظر الاعتبار:

1. ازالة جميع صور زعماء ايران من شوارع العراق (الخميني وخامنئي).. فوضعها بالعراق كجداريات وغيرها .. كوضع صدام لصوره بشوارع الكويت بعد احتلالها.. انها اشارات استفزاز بان العراق سقط بقبضة الاحتلال الايراني.. كما اراد صدام من وضع صوره بالكويت بان الكويت الحقت بالعراق.. وكذلك عدم السماح بوضع صور اي مسؤول وحاكم اجنبي..بدوائر الدولة العراقية الرسمية المدنية والعسكرية والامنية.. ويحال للمحاكم المختصة بتهمة الخيانة العظمى من يخالف هذه التعليمات.

2. تفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية.. ضد كل الافراد والجماعات والاحزاب والفصائل المسلحة.. التي تجهر بولاءها لدولة اجنبية..وزعماء اجانب.. وانظمة اجنبية..

3. حل جميع المليشيات التي تجهر بولائها لايران ..وتهدد بجر الحروب لداخل العراق لصالح ايران.. وتعلن ولاءها بكل خيانة للنظام الحاكم بطهران..وجعلها مصالح ايران القومية العليا فوق مصالح العراق وشعوبه..

4. العمل الفوري على بناء جدران عازلة مجهزة باحدث الاجهزة الرقاية الالكترونية.. على حدود العراق مع الجوار.. وخاصة مع الدول التي يأتي منها المخدرات والارهاب والاسلحة المنفلتة كالصواريخ.. وخاصة ايران وسوريا.. (فمن ايران يهرب.. المخدرات والصواريخ والسلاح المنفلت والبضائع التالفة..وكذلك يهرب النفط العراقي عبر حدودها لصالح الحرس الثوري ومليشياته).. ومن سوريا ياتي الارهاب ..وتهدف ايران لجعل العراق مجرد ممر بري لطهران للمتوسط..

5. تفك ايران ارتباطها بالاحزاب الاسلامية التي حكمت فسادا بالعراق وشركاءهم جميعا..منذ عام 2003 لحد اليوم.. ليتم احالتهم لمحاكم دولية بتهمة الفساد المالي والاداري..وتاسيس مؤسسة دولة لاستعادة الاموال العراقية المهربة ..لحساب خاص بالاعمار بالعراق..وكذلك سحب كل ما يتعلق بالحرس الثوري الايراني من العراق.. وفك وصاية ايران وقاسم سليماني عن العراق..

6. تعهد النظام السياسي الجديد بتخفيض نسبة استيراداته من ايران من 15 مليار حاليا.. الى اقل من 100 مليون دولار.. باربع سنوات.. بنهوض قطاعات العراق الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة.. فايران تنتج كدولة من العالم الثالث ما ينتجه العراق.. فلماذا الاهمال المتعمد لقطاعات العراق الانتاجية لصالح ايران؟ فما استفز العراقيين هو تصريحات المسؤولين الايرانيين بانهم سوف يزيدون صادراتهم للعراق من 15 مليار الى 20 مليار.. ليطرح العراقيين سؤال (ماذا اذن سوف نتج؟؟ ماذا سوف نعمل)؟؟ ما صرح به الايرانيين هو حكم الاعدام الدائم على فرص عمل شباب العراق ..وبقاءهم عاطلين..لصالح الايرانيين الذين ينتجون ويصدرون للعراق بمخطط فارسي قذر بالعراق.

7. طرد جميع حملة الجنسية الاجنبية (الاجانب من اصول عراقية).. مزدوجي الجنسية..من الاجهزة الامنية والعسكرية والادارية المدنية وغير المدنية.. ومنها هيئة الحشد.. وكذلك تطبيق قانون عدم السماح من متزوج من اجنبية بالانخراط بالاجهزة العسكرية والامنية.

8. حل هيئة الحشد الشعبي.. لانتفاء الحاجة لها.. لهزيمة داعش ومقتل خليفتها البغدادي.. ومحاكمة كل فصيل بهيئة الحشد يعلن ولاءه لدولة اجنبية ومنها ايران.. واستبدالها بمؤسسة عسكرية امنية رسمية باسم (هيئة الدفاع الوطني الشعبي).. تضم المتطوعين الشيعة العراقيين الكفائيين.. حصرا.. وليس (الموالين لدول اجنبية).. الذين يشوهون المذهب (باسم العقيدة المذهبية.. للولاء بكل خيانة لدولة اجنبية اقليمية وزعيم ونظام اجنبي).. فالمذهب الشيعي الجعفري المقدس لا يشرعن الخيانة باسم العقيدة..

9. محاكمة كل من تورط بدماء العراقيين وجنودهم.. الذين كان يزجهم صدام بالجبهات بحرب الثمانينات..ويضع وراءهم فرق الاعدامات.. لياتي عملاء ايران ..ليقومون بقتلهم مع الجيش الايراني وحرسه الثوري.. بكل خيانة وعمالة.. فهذه ليست معارضة لصدام المقبور..بل هذه عمالة لايران ضد العراق..

10. عدم السماح لاي فرد او مجموعة ان تتدرب خارج حدود العراق.. ومنها ايران.. عسكريا .. لاي غرض كان.. وبعيدا عن اجهزة الدولة الامنية والعسكرية والمدنية .. وكل من يثبت انه تدرب عسكريا خارج حدود العراق.. بدولة اجنبية.. يعتبر تحت طائلة مواد الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية والمادة 4 ارهاب..

هذا بعض من فيض..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم