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المنبر العراقي يدعو الحكومة لاعلان نتائج التحقيق الاولي حول الجهة التي تقف وراء قتل المتظاهرين

بالرغم من مرور اكثر من اسبوع على اعلان نتائج التحقيق الأولي في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين، ما يزال القاتل مجهولاً وما يزال الرأي العام يجهل الجهات التي اعطت اوامرها باطلاق الرصاص على المحتجين السلميين.

ان المنبر العراقي اذ يستنكر الصمت المطبق ازاء هذا الموضوع والذي تسبب باستمرار نزيف الدم واعمال الاعتداء على المتظاهرين السلميين، فانه يدعو الحكومة الى تحقيق ما وعدت به وتشخيص تلك الجهات ومن وجه لها الاوامر، لأجل تقديمهم لمحاكمة علنية عادلة امام الشعب لينالوا جزاءهم.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

3 تشرين ثاني 2019

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