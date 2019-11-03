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بغداد ترفض مقترح مسؤولين اوربيين بنقل 13 الف عنصر من داعش للعراق

كشف مصدر سياسي عراقي يوم السبت عن طرح مسؤولين أوروبيين نقل 13 ألف عنصر من تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق.

وقال المصدر إن “مسؤولين أوربيين زاروا العراق مؤخرا وطرحوا على المسؤولين العراقيين نقل هؤلاء من سوريا إلى العراق ومحاكمتهم، لكن بغداد رفضت”.

وعن أسباب الرفض، أكد أن “العراق يقول إنه غير معني بمحاكمة من لم يرتكب الجرائم على أراضيه”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في 10 أكتوبر أن جيش بلاده أبعد من سوريا اثنين من أخطر “الدواعش” من خلية عرفت باسم “بيتلز”، هما ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ، حيث نقلا إلى العراق.

وينسب إلى خلية “بيتلز”، التي نالت هذا الاسم بسبب لهجة أفرادها البريطانية، مسؤولية تصفية 27 أسيرا، بينهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف.

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