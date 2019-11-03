بومبيو يطالب الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين والبارزاني متخوف،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت وكالات الانباء مطالبة وزير الخارجية الامريكي بومبيو الحكومة العراقية بضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين، المخابرات الدولية واذنابهم من خونة الداخل وامتدادهم الطائفي القذر ما ان تتدخلوا في شؤن بلد ينقلون عقدهم المذهبية لذلك البلد وخاصة المتنوع القوميات والمذاهب، الابقار السمان مصابة بمرض جنون الطائفية لذلك الابقار السمان مصابة بمرض جنون البقر الوهابي التكفيري ضد كل من هو شيعي، تورطوا في تدبير انقلاب تسليم الموصل وحدث ماحدث لكن المرجعية الشيعية تدخلت وقلبت الهزيمة الى نصر، لم يتعضوا بما حدث، حتى وضعوا خطة ثانية اعتقدوا انها لربما تحقق اهداف ماعجزت عن تحقيقة مؤامرة تسليم الموصل من خلال اختلاق ازمة شيعية شيعية مستغلين سوء اخلاق وسفاهة وخناثة ساسة شيعة العراق الذين تقلدوا منصب رئاسة الحكومة منذ عام ٢٠٠٥ وللاسف قاد هؤلاء الساسة البلد بعقلية شخص معارض خنيث وجبان وليس بعقلية سياسي مدعوم بالملايين التي تحدت الارهاب وذهبت لصناديق الاقتراع وصوتت لهذا التافه الخنيث، حسب قول ابن خلدون عندما يتعرض الرعية للظلم والتهميش والفقر تتحول غالبية الرعية ضد الحاكم، ساسة احزاب الشيعة لاهم يفهمون اللعب السياسية ولاهم يقبلون يسمعون من اصحاب الخبرة والمتمرسين في فهم الصراعات السياسية الدولية والاقليمية، بسبب قبول ساسة احزاب الشيعة بالمحاصصة مع الذباحين والقتلة، والقبول في امتيازات مالية ما انزل الله بها من سلطان، واختزال حصة اهالي الوسط والجنوب لاشخاص تابعين لمرتزقة الاحزاب، هذا الامر ولد فجوة كبيرة مابين الساسة المغفلين والجماهير الشعبية، عندما اندلعت المظاهرات حاول الكثير استغلال ذلك، من ضمن المستغلين احزاب فاشلة دينية وعلمانية، الاثنان قبلوا بالامتيازات ولم يرفضوها، من امتيازات مجلس الحكم مرورا للجمعية الوطنية ومرورا للحكومات الاربعة التي تشكلت في الانتخابات البرلمانية الاربع التي تم اجرائها، اذا كان ثمة ناس يرفضون وينتقدون الوضع البائس فهم الفئات المستقلة التي لم يكن لهمم حضور في مجلس الحكم والحكومات والبرلمان طيلة الانتخابات البرلمانية الاربعة، نحن كنا في تنظيم معارض بزعامة المرحوم العقيد عبدالمنعم القطان، بيوم سقوط صدام كتب العقيد عباس ابو كوثر بيان هنأ الشعب العراقي واعلنا هيكلة التنظيم لعدم الحاجة الية ولم نفكر بمنصب ولا في دمج ميليشيات، البقية جميعهم مدموجين بالميليشيات بدون استثناء، انطلقت المظاهرات حاول الكثير التسلل اليها، لكن استطاع الاخوة بالتيار الصدري والمرجعية العليا السيطرة على سير المظاهرات، وبفضل التدخل الطائفي العربي بالعراق هاهم المتظاهرون قد طلبوا الغاء المحاصصة وفق النظام البرلماني البغيض، والشعب بات يطالب ان الرئيس ينتخب شعبيا، هذه المطالب دستورية، الشعب سئم من جشاعة وخبث شركائنا بالوطن وعمالتهم وخيانتهم وتبنيهم تنفيذ مشاريع صهيونية بالساحة العراقية، الجماهير خرجت ولن تعود، الشعب طالب في اختيار الرئيس، هذا حق مشروع، مخاوف مسعود البارزاني من اختيار الشعب رئيس للجمهورية امر يخصه، وهو حر ليعلن استقلاله اليوم قبل غد، قضية تخوف مسعود البارزاني بعد ثورة الجماهير لاقيمة لها امام مطالب الشعب، لايمكن ان تصبر الجماهير المقهورة على القتل والتفخيخ وسرقة اموال شعبنا في اسم النظام البرلماني، واي نظام الحويث وقتلة ابنائنا يسرحون ويمرحون في اربيل، وايضا يسرحون ويمرحون في الخضراء، بفضل خبث العرب تآمروا علينا في تسليم الموصل وانتجوا لنا حشد شعبي، وكرروا مؤامرتهم الاخيرة وجعلوا المتظاهرين يتبنون مطلب تغير طريقة الحكم بالعراق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.