حكومة كوردستان توضح حقيقة عمل مجلس النفط والغاز والاعتقال على الانتماء السياسي

اعلن رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح، يوم السبت، عن تراجع الاتحاد الوطني الكوردستاني عن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يخص تمثيل الديوان في مجلس النفط والغاز، نافيا اعتقال السلطات الامنية المواطنين في الاقليم على خلفية انتمائهم السياسي.

وقال صباح في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان عضوية مجلس النفط والغاز تتألف من رئيس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد ووزير التخطيط، وهم على علم ودراية تامة بتفاصيل عملية النفط والغاز في الاقليم.

واضاف انه عند مفاوضات الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على الكابينة التاسعة اتفق الجانبان على ان يكون رئيس ديون مجلس الوزراء عضوا في المجلس لكن الاتحاد الوطني تراجع عن هذا الموضوع.

ولفت صباح الى ان حكومة اقليم كوردستان تقف بالضد من اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي وينبغي لمحافظات الاقليم كافة ألّا تُقدم على هذا الفعلة، لكن في الوقت ذاته اي شخص يقدم على جناية فانه بلا شك سيواجه القانون، وعضويته لجهة سياسية لن تمنحه الحصانة امام القانون.