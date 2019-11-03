حكومة كوردستان: ملتزمون ببرنامجنا تجاه الشعب والاتحاد الوطني لم يحدد مرشحيه للمناصب

اكد رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح، السبت، التزام الحكومة بالبرنامج الذي قدمته للشعب والبرلمان.

وقال صباح خلال مؤتمر صحفي ان “الحكومة ملتزمة بالبرنامج والاجندات التي قدمتها للشعب والبرلمان، وهي بالاساس برنامج الاطراف المشاركة في الحكومة”.

وبشأن ملف مرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني للمناصب، أوضح صباح ان “الاتحاد الوطني لم يحدد مرشحيه للمناصب المتبقية حتى تقوم الحكومة بتعيينهم”.

وتابع ان “وضع مساعد هي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء وليس هناك اي نص يمنع هذه الخطوة”.

ولفت الى ان “المساعدين لن يكونوا بدلاء عن الوزراء، بل مساعدين وداعمين لهم”.