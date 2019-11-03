خوف عربي من المطالبة الشعبية بتغير طريقة نظام الحكم بالعراق،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تابعنا وكالعادة يوم أمس واليوم اﻹعلام العربي وخصصت ساعات عديدة لمتابعة الجزيرة والحرة عراق السعودية والعربية والحدث وقنوات فلول البعث، هناك صدمة باتت واضحة على وجوه معدوا نشرات الاخبار ومراسليهم من داخل العراق ومحليليهم والذين هم بغالبيتهم عناصر بعثية وسنية اخوانية، شاهدت خوف واضح من مطالبة الجماهير الثائرة في تغير النظام من برلماني لشكل آخر، وقالوا وجود انتخابات يعني الشيعة يأخذون منصب رئاسة الجمهورية والحكومة، نعم هذا ما سمعته وفهمته من خلال اشارات محليليهم وان كانت بطريقة محترفة بالمراوغة والتدليس لكن كل مراقب فطن درس الصحافة والعلوم السياسية ومتابع جيد للامور السياسية يكتشفها وبسرعة، نطالب كل الاخوة الكتاب والمثقفين الدفع بتبني المظاهرات خيار الاحتكام للشعب وان الشعب مصدر التشريعات، وعلى ساسة احزابنا الجبناء أن يتنحون جانبا ولندعم الشعب الثائر وندعم الفئات التي دعمت التظاهر واصفت عليه الشرعية، ونبارك للمرجعية التي طالبت في استفتاء الشعب ومايقرره الشعب هو الفيصل، رب ضارة نافعة، هاجمونا عام ٢٠١٤ بدواعشهم وتبخر جيشنا وتدخلت المرجعية وافشلت مؤامرتهم الانقلابية وجعلت الهزيمة نصرا وتأسس الحشد، وهذه المظاهرات حاول العرب استهداف المكون الشيعي وضربه بالصميم لكن ياسبحان الله انقلبت ضدهم، وتدخلت المرجعية بدعم خيار المتظاهرين بتغير طريقة حكم البلد، نعم كل مخططاتهم الاجرامية تنقلب عليهم عكسيا، وهذه بركة من بركات الله سبحانه وتعالى.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.