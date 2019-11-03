دورية أمريكية جديدة في المناطق النفطية بغربي كوردستان

أسيّرت القوات الأمريكية، اليوم الأحد، دورية جديدة في المواقع النفطية بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) برفقة خبراء أمريكيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن «القوات الأمريكية برفقة خبراء ومراقبين أمريكيين سيّرت دورية في بلدتي تربه سبي وكركى لكى شرقي مدينة قامشلو، بهدف معاينة المواقع والمنشات النفطية في المنطقة».

وأضافت أن «الدورية الأمريكية ضمت ثلاث مدرعات وعلى متنها جنود وخبراء أمريكيين لمعاينة المنطقة النفطية، ثم اتجهت نحو الحدود التركية».

وأشارت المصادر إلى أن «الدورية اتجهت نحو منشأة سعيدة النفطية ومحطة آلة قوس وديرنا آغي بريف بلدة كركى لكى التي خرجت عن الخدمة جراء الهجوم التركي على غربي كوردستان».